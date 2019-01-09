09 Ocak 2019 09:55

Ay'ın karanlık yüzü nedir?

Ay’ın her iki yüzü de eşit miktarda güneş görürken neden “Ay’ın bir yüzünün karanlık olduğu” söylenir?

Ay'ın karanlık yüzü nedir?

Fotoğraf: NASA

    • Paylaş

    Çin’in Çang’ı-4 uzay aracı, geçtiğimiz günlerde Ay’ın keşfedilmemiş uzak bölümüne iniş yaptı. İnsansız uzay aracı Ay’ın güney kutbundaki Aitken havzasına indi.
    Bugüne dek uzay araçları dünyadan görülmediği için sıklıkla “Ay’ın karanlık yüzü” olarak tanımlanan bu bölgenin fotoğraflarını çekse de Çang-ı 4’e kadar hiçbir uzay aracı buraya iniş yapmamıştı. “Uzay keşfinde önemli bir kilometre taşı” olarak tanımlanan gelişme sonrası Ay’a ulaşan uzay aracının bölgenin jeolojisini tanımlamaya ve mineral bileşimi hakkında bilgi toplamaya çalışacak.

    NEDEN ‘AY’IN KARANLIK YÜZÜ’ DENİYOR?

     Ay’ın her iki yüzü de eşit miktarda güneş görüyor bu yüzden “Ay’ın bir yüzünün karanlık olduğu” doğru değil. Ancak Ay’ın kendi etrafındaki ve dünya etrafındaki dönüş süresi aynı olduğu için dünyadan bakıldığında hep aynı yüzü görünüyor. Peki neden ‘Ay’ın karanlık yüzü deniyor? Gelin wired.com’dan Robbıe Gonzalez’in bu soruya verdiği cevaba bakalım.

    Soru: Ayın karanlık yüzü nedir?

    Cevap: Kısa cevabı mı? Aslında ayın karanlık yüzü yanlış bir adlandırma. Çok havalı duran yanlış bir tanım. Pink Floyd albümü veya sahte Fransız belgeseli hakkında konuşmadıklarını farz edersek, “Ay’ın karanlık yüzü” diyen insanların neredeyse çoğu Ay’ın uzak tarafına atıfta bulunuyorlar- ki  gezegenimizden daha uzakta olan bu alan, Ay’ın dünyaya bakan tarafı kadar güneş ışığı görür.

    Belki de bunu zaten biliyordunuz. Fakat! Ay’ın belirsiz uzak tarafındaki şeritlerin sürekli görünür olduğunu biliyor muydunuz? Ya da Ay’ın belirli bölgelerinin gerçekten kalıcı olarak karanlıkla örtündüğünü?

    Nedenini anlamak için, öncelikle Ay’ın bir tarafının neden sonsuza kadar Dünya’dan uzak tarafa bakacağını anlamanız gerekir. Burada, yeryüzünde bulunanlarımız için, gezegenimizin doğal uydusu asla dönmüyor gibi geliyor. Fakat, aslında her zaman hem kendi ekseni hem de gezegenimizin etrafında aynı oranda dönüyor: 27 günde bir döngüyü tamamlıyor. Kozmik bir vücut, ebeveyni ve ekseni etrafında aynı oranda döndüğünde gök bilimciler bunun gelgit kilidi olduğunu söyler.

    GELGİT KİLİTLENMESİ

    Ay bu şekilde doğmadı. Gök bilimciler, birçok doğal uydu gibi, Ay’ın yaşamına farklı bir oranda dönerek başladığını düşünüyor. (Ay örneğinde, astronomlar bir zamanlar Ay’ın kendi ekseni etrafında daha hızlı döndüğünü düşünüyor.) Fakat zamanla gezegenimizdeki yer çekimi, Ay yüzeyindeki şişkinlikler üzerinde tork uygulayarak dönüşünü yörünge periyodu ile senkronize olmaya zorladı. Bu aslında oldukça yaygın bir şey; Satürn’ün ve Jüpiter’in çoğu uydusu gelgitsel olarak ana gezegenlerine kilitlidir.

    Gelgit kilitlenmesi, 1959’a kadar Ay’ın diğer yüzünün neye benzediğini bilemememizin sebebiydi. Sovyet uzay sondası Luna 3, krater yüklü manzaraların ilk fotoğraflarını çektiği zamana kadar Ay’ın uzak tarafının nasıl göründüğü hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. O zamandan beri ona daha iyi baktık: 1968’de NASA’nın Apollo 8 görevindeki astronotlar, Ay’ın uzak tarafına kendi gözleriyle bakan ilk insanlar oldu. NASA’nın Lunar Reconnaissance Orbiter’ı 2009’dan bu yana tüm Ay yüzeyini yüksek çözünürlükte haritalıyor. Ve 2019’un ilk birkaç gününde Çin, bir uzay aracıyla yumuşak iniş yapan ve ayın sonsuz gizli yüzüne bir gezici araç yerleştiren ilk ülke oldu. Çin’in Çang’ı 4 toprak gemisi ve Jade Rabbit 2 gezici aracı insanlığın bu uzak Ay manzarasına ilk yakından görüşünü sağlayacak.

    AY SANKİ SALLANIYOR

    Ama gerçek şu ki Ay’ın uzak tarafını görmek için bir uzay aracına ihtiyacımız yok. Herhangi bir zamanda Ay diskinin en fazla yüzde 50’sini görebilseniz de, yüzeyindeki bonus lekeleri dikkatli gözlemciler görebilirler. Aslında, bir ay döngüsü boyunca, ay yüzeyinin yüzde 59’una kadarı, eğer ki ne aradıklarını biliyorlarsa, dünyadaki amatör gök bilimciler tarafından gözlemlenebilir.

    NASA’nın Bilim Görselleştirme Stüdyosundan alınan görüntülere göz atın. Ajansın Lunar Reconnaissance Orbiter’i tarafından yakalanan uydu görüntüleriyle yapılmıştır. Ay’ın konumu Güneş’e ve Dünya’ya kaydıkça karanlık, gezegenimize gelgitle kilitlenen yüze sarılır ve geri çekilir. Ama iki buçuk ay döngüsünü 13 saniyelik tek bir “gif” biçiminde sıkıştıran bu animasyon, daha önce Ay ile ilgili fark etmemiş olabileceğiniz bir şeyi gösteriyor. Ay sanki sallanıyor.

    Gök bilimciler bu yalpalamalara salınım diyor ve bu Ay’ın ekseninin oryantasyonundan ve yörüngesinin eliptik şeklinden kaynaklanır. Ekseninin Dünya’ya göre eğimi, Ay’ın gezegene yavaş ve yumuşak bir şekilde başını sallıyormuş gibi görünmesini sağlar ve kuzey ve güney kutuplarından gözlemlenebilir. Aynı şekilde, ayın yörüngesinin eksantrikliği de yüzüne hafif bir salınım verir ve bu dünyadakilerin, parti papağanı Slack’teki gibi değil de, öne ve arkaya salınımına Dünya’nın doğu ve batı kenarlarından bakmalarını sağlar. (Düzensiz yörüngesi ayrıca, Dünya’dan değişen mesafesinden dolayı Ay’ın boyutlarındaki belirgin değişiklikleri açıklar)

    NEDENİ AY’IN EKSEN EĞİMİ Mİ?  

    Ay’ın ekseninin eğimi, başka bir ilginç fenomeni daha yaratır: Ay yüzeyinin gerçekten sürekli karanlık olan taraflarını.

    Yukarıdaki görüntü Ay’ın güney kutbunun bir aydınlatma haritasıdır. Lunar Reconnaissance Orbiter tarafından altı ay boyunca çekilen 1700’den fazla fotoğraftan oluşan karma bir görüntü. Kutbun ışık görmeyen tarafları siyah görünür, sabit ışık görenler beyaz görünür, gri bölgeler ise ne tamamen karanlık altında kalır ne de sürekli aydınlık. Bir referans olarak görüntünün merkezine yakın olan siyah daire Shackleton krateridir.

    Bunların hepsini söylemek gerekirse: “Ay’ın karanlık tarafı” teknik olarak olmayabilir ama ebedi karanlığın kraterleri kesinlikle var.

    wired.com’dan çeviren Sıla ALTUN

    Ay keşifleri tarihi

    Ay keşifleri tarihi

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Bitlis merkez ile 4 ilçede özel güvenlik bölgesi uygulaması başladı
    SONRAKİ HABER

    AKP ve kayyımdan alınan bazı belediyelerin borçları ne kadar?
    YAZARLAR
    Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Hayaller: Zenginden alacağız. Gerçek: Vatandaşı yolacağız!

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘Seçim yenilenmesi’ girişimleri ve AKP’de iç hesaplaşma işaretleri

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Baskı ve entrika kaybettirecektir!

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Herkes yerel seçimleri konuşuyor

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    1 Mayıs'ın gündemi

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Eşitlik ilkesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dair

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Gülizar sadece Fıllelerin değil Kürtlerin de hikayesi

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Küçükbaş

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Ne kadar az bilgi, o kadar çok çirkinlik
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    İstanbul'da seçime itirazda son durum ve 31 Mart'tan beri yaşananlar
    İstanbul'da seçime itirazda son durum ve 31 Mart'tan beri yaşananlar

    31 Mart gecesinden itibaren başlayan İstanbul seçimleri tartışmasının kronolojisi, geçersiz oyların sayımında son durum ve liderlerden açıklamalar...

    Rabia Naz cinayeti: Savcılığın açıklamasına Baba Vatan alınmadı
    Rabia Naz cinayeti: Savcılığın açıklamasına Baba Vatan alınmadı

    Giresun Cumhuriyet Başsavcılığının, Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin düzenlediği basın toplantısına Baba Şaban Vatan alınmadı.

    Doğa Koleji öğretmenleri ücretlerini alamıyor
    Doğa Koleji öğretmenleri ücretlerini alamıyor

    Doğa Kolejinde çalışan öğretmenler geçtiğimiz aylarda ücretlerinin düzensiz yatırılması ve son olarak bu ay yatırılmamasına tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    YSK, KHK'li seçilmiş başkanlara mazbata verilmemesi kararı aldı
    YSK, KHK'li seçilmiş başkanlara mazbata verilmemesi kararı aldı

    YSK kararıyla KHK ile ihraç edilen seçilmiş belediye başkanlarına mazbata verilmeyecek.

    GÜNCELLENDİ
    Leyla Güven’in açlık grevi 155. gününde
    Leyla Güven’in açlık grevi 155. gününde

    Açlık grevine destek olmak için Diyarbakır Barosunda açlık grevi yapan anneler: Tek bir tabuta bile tahammülümüz yok. Tecrit kalksın.

    GÜNCELLENDİ
    Sudan'da rejim karşıtı hareket darbeyle sonuçlandı, Beşir tutuklandı
    Sudan'da rejim karşıtı hareket darbeyle sonuçlandı, Beşir tutuklandı

    Sudan Savunma Bakanı, Yüksek Askeri Konseyin yönetime el koyduğunu açıkladı. 3 aylık OHAL ilan edildi. Konseyin 2 yıl görevde kalacağı belirtildi.

    Kartal’da çöken binayla ilgili iddianame kabul edildi
    Kartal’da çöken binayla ilgili iddianame kabul edildi

    İstanbul Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan apartman göçüğüyle ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi.

    Duruşmada ölen hasta tutukluya ilişkin suç duyurusuna savcılıktan ret
    Duruşmada ölen hasta tutukluya ilişkin suç duyurusuna savcılıktan ret

    Hasta tutuklu İbrahim Akbaba’nın ailesi tarafından cezaevi yetkilileri hakkında yapılan suç duyurusuna takiğpsizlik kararı verildi.

    Metin-Ali-Feyyaz'ı ve Beşiktaş'ı anlatan "Kolej Havası" yolda
    Metin-Ali-Feyyaz'ı ve Beşiktaş'ı anlatan "Kolej Havası" yolda
    NBA’de normal sezon bitti, Play-Off eşleşmeleri belirlendi
    NBA’de normal sezon bitti, Play-Off eşleşmeleri belirlendi
    GÜNCELLENDİ
    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları tamamlandı
    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları tamamlandı
    Filipinler'de yeni bir insan türü keşfedildi: Homo luzonensis
    Filipinler'de yeni bir insan türü keşfedildi: Homo luzonensis
    Kızı, Şair Ruşen Hakkı için yazdı: Babalar da birer kuştur
    Kızı, Şair Ruşen Hakkı için yazdı: Babalar da birer kuştur
    Güncelliğini yitirmeyen oyun: Ferhangi Şeyler
    Güncelliğini yitirmeyen oyun: Ferhangi Şeyler
    Hasan Akgün: Büyükçekmece'de 20 bin seçmen hareketi olduğu doğru değil
    Hasan Akgün: Büyükçekmece'de 20 bin seçmen hareketi olduğu doğru değil

    CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, ilçede 20 bin seçmen hareketi olmadığını, 4 bin 459 seçmen kaydının güncellendiğini belirtti.

    AKP ve kayyımdan alınan bazı belediyelerin borçları ne kadar?
    AKP ve kayyımdan alınan bazı belediyelerin borçları ne kadar?

    31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından AKP'den ve kayyımdan alınan bazı belediyelerin borç durumu ne? Devredilen taşınmazlar neler?

    GÜNCELLENDİ
    Emek örgütlerinden 'reform' paketi ve kıdem tazminatı tepkisi
    Emek örgütlerinden 'reform' paketi ve kıdem tazminatı tepkisi

    Emek örgütleri, hükümetin kıdem tazminatının fona devrini yeniden gündeme getirmesine tepki gösterdi; genel grev uyarısında bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    HDP, KHK kararına karşı seçimlerin yenilenmesini isteyecek
    HDP, KHK kararına karşı seçimlerin yenilenmesini isteyecek

    HDP, YSK'nin KHK ile ihraç edilen belediye başkanlarının mazbata alamayacağı kararına karşı seçimlerin yenilenmesini isteyecek.

    GÜNCELLENDİ
    Av. Kamil Tekin Sürek ile tartışmalı YSK kararlarını değerlendiriyoruz
    Av. Kamil Tekin Sürek ile tartışmalı YSK kararlarını değerlendiriyoruz

    YSK'nin KHK'li seçilmişlere mazbata verilmeyeceği yönündeki kararı tepki çekti. Tartışmalı kararı Av. Kamil Tekin Sürek ile değerlendiriyoruz.

    GÜNCELLENDİ
    Kara deliği görüntüleyen algoritmayı geliştiren Katie Bouman kimdir?
    Kara deliği görüntüleyen algoritmayı geliştiren Katie Bouman kimdir?

    Katie Bouman, Event Horizon Teleskobu için kullanılan algoritmayı geliştirerek tarihin ilk kara delik fotoğrafını görmemizi sağlayan bilim insanı.

    Kayıp tablolar davası zaman aşımından düştü
    Kayıp tablolar davası zaman aşımından düştü

    İzmir Büyükşehir Belediyesi envanterindeki kayıp tablolarla ilgili dava zaman aşımından düşürüldü.

    HDP'li 19 milletvekiline "Neden tepki göstermedin" fezlekesi
    HDP'li 19 milletvekiline "Neden tepki göstermedin" fezlekesi

    HDP'li 19 vekil hakkında Pervin Buldan ve Fatma Kurtulan'ın konuşmalarına "tepki göstermedikleri" gerekçesiyle fezleke hazırlandı.

    GÜNCELLENDİ
    KHK'li seçilmişlere mazbata verilmemesi Diyarbakır'da protesto edildi
    KHK'li seçilmişlere mazbata verilmemesi Diyarbakır'da protesto edildi

    YSK'nin belediye başkanı seçilen KHK'lilere mazbata vermemesi Diyarbakır'da protesto edildi. Bağlar Belediyesi önünde oturma eylemi yapıldı.

    EMEP: Halkın iradesini yok sayan tutum kabul edilemez
    EMEP: Halkın iradesini yok sayan tutum kabul edilemez

    Emek Partisi yerel seçimlere ilişkin değerlendirmede bulundu: Seçilmiş belediye başkanlarına mazbataları verilmelidir. 

    Kara deliğin fotoğrafı Einstein’i doğruluyor
    Kara deliğin fotoğrafı Einstein’i doğruluyor

    Kara deliğin fotoğraflanması Einstein’ın yeniden haklı olmasıdır. Genel Görelilik Teorisi, evrenin en zorlu koşullarında iki ciddi sınavdan geçti.

    GÜNCELLENDİ
    2019 Hindistan seçimleri: En büyük seçime dair bilinmesi gerekenler
    2019 Hindistan seçimleri: En büyük seçime dair bilinmesi gerekenler

    Hindistan'da seçim süreci başladı. 900 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu "En büyük seçim"e dair önemli notları derledik.

    Wikileaks sitesi kurucusu Julian Assange tutuklandı
    Wikileaks sitesi kurucusu Julian Assange tutuklandı

    Wikileaks kurucusu Julian Assange, İngiltere'nin başkenti Londra'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    AKP’nin Büyükçekmece adayı Mevlüt Uysal'ın "soyadı" gafı gündem oldu
    AKP’nin Büyükçekmece adayı Mevlüt Uysal'ın "soyadı" gafı gündem oldu

    Uysal'ın "Soyadından AKP'ye oy verdiği tespit edilen" sözlerinin eleştirildiği #SoyadımaGöre etiketi Twitter'da en çok paylaşılan etiket oldu.

    Erbakan’dan Saadet Partisi genel merkez binasına haciz
    Erbakan’dan Saadet Partisi genel merkez binasına haciz

    Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın şikayetiyle Saadet Partisi genel merkez binasına haciz işlemi başlatıldı.

    Bornova Belediyesinde grev öncesinde anlaşma sağlandı
    Bornova Belediyesinde grev öncesinde anlaşma sağlandı

    Bornova Belediyesinde bugün başlayacak grev öncesi anlaşma sağlandı. KHK ile geçen işçiler asgari ücret farkından faydalanacak.