08 Ocak 2019 14:20Son Düzenlenme Tarihi: 08 Ocak 2019 14:26
Afganistan'da bombalı saldırı: 2 ölü
Afganistan'ın Host vilayetinde bombalı saldırı gerçekleşti. 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 23 kişinin ise yaralandığı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Fotoğraf: Haroon Sabawoon/AA
Afganistan'ın Host vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin öldüğü bildirildi.
Host Emniyet Müdürlüğü, Host'un merkezinde motosiklete yerleştirilen bombanın kalabalık bölgede patlatıldığını açıkladı. Host Devlet Hastanesi Başhekimi Gul Habibşah saldırıda, 2 sivilin öldüğünü, 23 sivilin yaralandığını açıkladı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. (Kabil/AA)