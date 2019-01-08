Tutuklu CHP PM Üyesi Eren Erdem'in babası Hasan Erdem işten atıldı

CHP eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, önce tahliye kararı verilen ardından yakalama kararı çıkarılan CHP PM Üyesi Eren Erdem'in babası Hasan Erdem'in işten atıldığını Twitter'dan duyurdu.

Korku ve baskı vicdansızlığa yol açıyor. Baskı düzeni insanlığı çürütüyor! @erenerdemnet 'in babası Hasan Abi dün gece yaşanan skandal sonrası 'Boyun eğmeyeceğiz' dediği için az önce işinden çıkarıldı. İşyeri sahibi "Artık birlikte çalışamayız" demiş. İşte boyun eğmemenin bedeli! https://t.co/uxVV61RJ0c — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 8 Ocak 2019

Yarkadaş, baba Hasan Erdem'in Eminönü'de bulunan bir halıcıda çalıştığını belirtti.

BABA CEZAEVİ ÇIKIŞI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Kapanan Karşı gazetesine yönelik 'FETÖ' davasında yargılanan Eren Erdem hakkında verilen tahliye kararının ardından tekrar yakalama kararı çıkarılmasına cezaevi önünde tepki gösteren baba Hasan Erdem, “O talimatları veren kişiye sesleniyorum: Kulağına küpe olsun, ne ben ne benim oğlum senden korkmuyoruz. Diz çöktüremeyeceksin. Eren Erdem’in üzerinden de CHP’ye gitmeye çalışma boşuna. Oğluma atfettiğin bütün suçları ben de işledim; ortağım. Ne biçim vicdan var sende, nasıl Müslümansın. Bu talimatlar bizi yıldırmaz, mücadelemize devam edeceğiz. Yarın Taksim’de eşim ile beraber kendimizi yakacağız” demişti.

NE OLMUŞTU?

Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Ababey'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada Eren Erdem hakkında tahliye kararı verilmişti. Savcılığın itirazı üzerine Erdem hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. (HABER MERKEZİ)