Ankara'da 12 kişi gözaltına alındı, KESK tepki gösterdi

Ankara’da sabah saatlerinde birçok eve polis baskını düzenlendi. Aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) yöneticilerinin ve KESK üyesi sendikacıların da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyonun gerekçesine ilişkin bilgi edinilemezken gözaltına alınanlar Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Gözaltına alınanların isimleri şöyle: “HDP Parti Meclisi (PM) Üyesi Ali Özkan, HDP Ankara İl Yöneticisi Dilbaz Temel, HDP Yenimahalle İlçe Eş Başkanı Nurettin Kemertaş, HDP Eski İl Yöneticileri Sihan Kaya, Harun Çakmak, Feride Yardımcı, HDP Üyesi Eyüp Emektar, KHK ile kapatılan Rojava Derneği Eş Başkanı Banu Erdoğan, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Devrim Kahraman, Tüm Bel-Sen Eski Kadın Sekreteri Güler Elveren, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Üüyesi Hatice Beydilli, Erkan Polat.”

"GÖZALTINDAKİ ARKADAŞLARIMIZ SERBEST BIRAKILSIN"

KESK Ankara Şubeler Platformu, KESK’e bağlı sendikaların yönetici ve üyeleri ile demokratik kitle örgütleri yönetici ve üyelerinin bugün sabah saatlerinde Ankara’da gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Gözaltındakilerin serbest bırakılmasının istendiği açıklamada konuşan KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, gözaltı gerekçesinin 2016 yılında gerçekleştirilen “Beyaz Bayrak eylemi” olabileceğini söyledi.

Büro Emekçileri Sendikası Ankara 1 No'lu Şube'de yapılan basın açıklamasında sabah saatlerinde gözaltına alınan kişiler arasında Tüm Bel Sen ve Eğitim Sen üyelerinin de olduğuna dikkat çekildi. KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, “Arkadaşlarımızın, 2016 yılında SES’in sağlık ve yaşam hakkını savunmak amacıyla aldığı kararla Ankara Sakarya Caddesi’nde gerçekleştirilen ve barış talebinin ifade edildiği Beyaz Bayrak eylemine katıldıkları gerekçesiyle göz altına alındıklarını tahmin ediyoruz” diye konuştu. Bozgeyik, daha önce de aynı kapsamda benzer operasyonlar gerçekleştirildiğini ve gözaltına alınanların çıkarıldıkları mahkemelerce serbest bırakıldıklarını hatırlattı.

Gözaltına alınanların tamamının adreslerinin belli olduğunu ve çağırılmaları durumunda ifade vermeye gidebileceklerine dikkat çeken Bozgeyik, “Ancak iktidar gözaltı ve tutuklamalarla muhalif kesimleri sindirmeyi hedeflediğinden bu politikayı özellikle ve sistematik bir şekilde uygulamaktadır.” dedi. Emekçiler olarak bedeli ne olursa olsun barış için mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Bozgeyik, “Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı ve hukuk tanımaz saldırılara son verilmelidir” ifadesini kullandı.

Tüm Bel- Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt, “Dün akşam CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem’e de yönelik hukuk garabeti, bugün sabah bir başka garabete dönüşerek üzerimize yöneldi” diye konuştu. Gözaltıların emek ve demokrasi mücadelesi yürüten kesimleri susturmak amacı taşıdığını ifade eden Bozkurt, “Özellikle yerel seçimlerin yaklaştığı bugünlerde bu operasyonların birçok arkadaşımıza yönelerek devam edeceği açıktır. Eylem ve etkinliklerimizin suç olmadığına yönelik birçok mahkeme kararına rağmen aynı ve benzer gerekçelerle arkadaşlarımızın gözaltına alınmasını kınıyoruz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)