Çin'de ilkokula bıçaklı saldırı sonucu 20 öğrenci yaralandı
Çin'in başkenti Pekin'de bıçaklı bir saldırganın ilkokulda 20 öğrenciyi yaraladığı bildirildi.
Fotoğraf: Google Maps
Pekin'in Şiçıng bölgesindeki Şüenvu İlkokulu'nda gerçekleşen bıçaklı saldırıda 3'ü ağır 20 öğrenci yaralandı.
China Daily gazetesinin haberine göre yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Yetkili kurumlardan olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
AA'nın haberine göre, güvenlik birimlerinin bir şüpheliyi yakaladığı kaydedildi.
12 ÇOÇUĞU YARALAYAN SALDIRGAN İDAM EDİLMİŞTİ
Çin'in Pingxiang şehrinde Ocak 2017'de Qin Pengan'ın isimli bir çiftçinin, bir anaokulunu basarak 12 çocuğu bıçakla yaralamasının ardından, 28 Ağustos 2017 tarihinde, Çin Yüksek Mahkemesi sanık Qin Pengan'ın cinayete kasten teşebbüs suçu nedeniyle ölüm cezasına çarptırmıştı.
DHA'nın aktardığına göre kararın açıklanmasından sonra, Pengan temyiz başvurusunda bulundu. 29 Aralık'ta Yüksek Halk Mahkemesi itirazı reddetti ve mahkeme kararını onayladı. Gerekçe, küçük çocuklara yönelik şiddetin hafifletici bir sebebi bulunmadığı olarak açıklandı. Pegan'ın cezası 4 Ocak 2019'da infaz edildi. (HABER MERKEZİ)