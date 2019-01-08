Fas'ta işçi ve emekçilerin ücret artışı talepli eylemleri sürüyor

Fas'ta işçi sendikaları üzerinden hükümete yönelttikleri talepleri karşılanmayan kamu ve özel sektör çalışanları 2019'da da eylemlerini sürdürüyor.

Ülkedeki 3 büyük sendikanın, kamu ve özel sektör çalışanlarının ücretlerinin artırılması için hükümet ile işçi sendikaları arasında yapılan diyalog görüşmelerinden çekilmesi nedeniyle ülkedeki gerginliğe henüz çözüm bulunamadı. Doktorlar, öğretmenler ve eczacılar, hayat şartlarının iyileştirilmesi ve maaşlarına zam talebiyle yeni yılda da protesto gösterilerine devam etti. Buna karşılık hükümet, sendika ve işverenlerle yeniden diyalog masasına oturmak istiyor.

Hükümet ve sendikalar kendi hesaplarını yaparken ülkenin kuzey ve güney doğusundaki eylemlere katılanlar hakkında ise sert mahkeme kararları veriliyor ve bu kararlar Faslı işçi ve emekçilerin tepkilerini sosyal medyaya taşımasına neden oldu.

Son olarak başkent Rabat'ta yeni yılın ikinci gününde yine öğretmenlerin maaşlarına zam talebiyle düzenlediği eylemde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 18 kişi yaralandı.

Marakeş'teki Kadı İyad Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi Dr. Abdurrahim el-Allam konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2021'de yapılacak yerel ve meclis seçimlerinin yaklaşması nedeniyle hükümetin oy toplayabilmesi için bazı kararlar almaya başlayacağını söyledi.

SOSYAL MEDYA EYLEMLERİ DEVAM EDECEK

Ürünlerini normal fiyatların üzerinde sattıkları gerekçesiyle bazı gıda ve akaryakıt şirketlerine yönelik boykot kampanyaları gibi sosyal medya üzerinden yapılan eylemlerin devam edeceği öngörüsünde bulunan Allam, eylemlerin, meydanlardan sosyal medya platformlarına taşınmasında, gösterilere yönelik müdahaleler ile protestocular hakkında verilen sert mahkeme kararlarının etkili olduğunu ifade etti.

Sosyal medya hesaplarından yapılan çağrılarla geçen yıl 20 Nisan'da söz konusu şirketlere yönelik başlatılan boykot ise ülke genelinde büyük destek gördü.

Fas'ta benzeri görülmemiş bu boykot hareketinde protesto edilenler arasında Tarım, Balıkçılık, Kırsal Kalkınma, Su ve Orman Bakanı Aziz Ahnuş'a ait akaryakıt şirketi ‘Afriquia’, Fas İşverenler Federasyonu eski Başkanı Meryem Bin Salih’in sahip olduğu ve ülkenin önde gelen su markalarından olan ‘Sidi Ali’ ve Fransız menşeli ‘Santral Danone’ şirketleri vardı.

Ülkede 4 ayı aşan boykot kampanyası Fransız menşeli ‘Santral Danone’ firmasının eylül ayında süt ürünlerinin fiyatlarını düşürme kararı almasına yol açtı.

TÜCCAR SARI YELEKLİLER DE EYLEMDE

Fas'ın kuzeyindeki Meknes kentinde ise ‘sarı yelek’ giyen yüzlerce tüccar, vergi oranlarında artışa gidilmesini protesto etti. Meknes'teki Eski Şehir bölgesinden kent merkezine yürüyen tüccarlar, ekonomik durumun kötüye gittiğini ifade etti.

Sarı yelekliler 2019'un ilk günlerinde artan vergilerin düşürülmesi ve seyyar satıcılara sınır getirilmesine ilişkin sloganlar attı.

HÜKÜMETTEN DİYALOG ÇAĞRISI

Öte yandan Fas hükümeti ise geçen perşembe günü tüccarlara uygulanan vergi meselesinde diyalog kapılarının açık olduğunu ifade etti. Hükümetin, tüccarlara önem verdiğini söyleyen Hükümet sözcüsü Mustafa el-Halefi, bu bağlamda tüccarların, sağlık sigortası hizmetlerinden yararlananlar listesine dahil edildiğini aktardı.

HÜKÜMET İLE SENDİKALAR ARASINDAKİ DİYALOG GÖRÜŞMELERİ

Fas'ta 3 büyük sendikanın, kamu ve özel sektör çalışanlarının ücretlerinin artırılması talebiyle hükümet ile işçi sendikaları arasında yapılan diyalog görüşmelerinden çekilmesinin ardından işçi temsilcileri de protesto çağrıları yaptı.

Ülkenin en büyük işçi sendikası Fas Çalışma Birliği, görüşmelerden, diyalog oturumları sırasında hükümetin karşı çıkılan önerisinde herhangi bir ilerleme kaydedilmemesi nedeniyle çekildikleri belirtilerek, hükümete, maaşların artırılması konusunda yeni bir öneri sunma çağrısında bulunulmuştu.

Açıklamada sendikanın bundan sonra hükümetin işçilerin beklentilerini karşılamayan önerisini ele alan diyalog oturumlarına katılmayacağı aktarılmıştı.

Birlik ayrıca kamu ve özel sektörde maaşların artırılması, asgari ücretin aylık yaklaşık 300 dolara ulaşacak şekilde düzenlenmesi ve işçilere uygulanan vergilerin azaltılması yönündeki taleplerinin karşılanması gerektiğine işaret etmişti.

Hükümetin önceki yıl nisan ayında sunduğu öneride, 3 yıl boyunca kamu ve özel sektör çalışanlarının ücretlerinin 300 dirhem (30 dolar) arttırılmasını öngörüyor. Sendikalar ise bunu yeterli görmeyerek teklife karşı çıkıyor.

Fas'ta hükümet ile sendikalar arasındaki daha önceki diyalog görüşmeleri de başarısızlıkla sonuçlanmıştı. (AA)