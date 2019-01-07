Film Yönetmenleri: Sinemanın önünü açmak devlet politikası olmalı

Film Yönetmenleri Derneği (Film-Yön), sinema filmlerinin desteklenmesi ve sınıflandırılmasıyla ilgili kanunun güncellenmesine ilişkin Meclise sunulan yasa teklifine dair yazılı açıklama yaptı. 9 Ocak’ta Mecliste görüşülecek olan yasa teklifini değerlendiren Film-Yön, öneri ve eleştirilerini kamuoyuyla paylaştı.

5224 sayılı kanunun güncellenmesine ilişkin yasa teklifinin sinema sektörü açısından önemine dikkat çekilen açıklamada “Destek alanlarının genişletilmesinden, dış ortak yapımların kolaylaştırılmasına, sinema salonlarında film gösterim, reklam ve hak dağılımına ilişkin bir çok olumlu önermeyi içermekle birlikte, bazı maddelerin ise tartışılarak olumlu yönde düzeltilmeye ihtiyacı olduğu kanısındayız” denildi.

‘DÜZENLEMENİN RUHUNA TERS’

Yasa teklifindeki “Komisyonca uygun bulunmayan filmler ticari dolaşıma ve gösterime sunulamaz” önermesinin, yapılacak düzenlemenin ruhuna ters olduğu vurgulanan açıklamada “Bu önerme olmamalıdır. Zira 2004 yılında yürürlüğe giren bu kanun askeri vesayet anlayışı olan sansürcü ve yasakçı anlayışı kaldırmış, ve tam tersine bağımsız üretimin desteklenmesini öngörmüştür. Sinemamızın bugünkü ulusal ve uluslararası başarısında payı olan bu yasanın ruhunun terk edilmemesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Türkiye’de düzenlenecek ulusal ve uluslararası festivallerde gösterilecek filmlere yönelik düzenleme ile destekleme kurullarının oluşturulmasının olumsuz sonuçlar doğuracağına dikkat çekilen açıklamada “Sinema sektörü üyelerinin azınlığa düşürülmesi de yine düzeltilmesi gereken en önemli maddeler arasındadır” şeklinde belirtildi.

‘SANAT ÖZGÜR ORTAMLARDA BÜYÜMELİ’

Sinema sanatının önünü açmak için yapılacak çalışmaların özel bir devlet politikası olması gerektiği ifade edilen açıklamada “Ülkemizin sinema sanatının gelişmesi ve güçlenmesini amaçlayan bir kanun teklifinin temel ruhu, bu sanatın daha özgür ortamlarda yeşerip büyümesi olmalıdır. TBMM’nin bu kanun teklifi içeriklerini tartışmayı ve olumlu bir noktaya getirilmesini siyasi partilerin aralarındaki polemikler üstüne çıkararak stratejik bir devlet politikası olarak ela alacağı umudundayız” denildi. (KÜLTÜR SERVİSİ)