Cezaevlerini gözleyecek platform kuruldu

Diyarbakır Barosu, İHD, ÖHD, Tabip Odası ve TİHV tarafından açlık grevindeki tutukluların durumu ve cezaevlerindeki uygulamaları gözlemlemek amacıyla platform kuruldu.

Konuya ilişkin Diyarbakır Barosu Eğitim Merkezi binasında düzenlenen açıklamaya, kurumların bünyesindeki komisyonların temsilcileri katıldı.

Açıklamayı yapan ÖHD Yönetim Kurulu Üyesi Berdan Acun, “Bu platform; son dönemde yaygınlaşan açlık grevlerine ilişkin cezaevlerindeki uygulamaları izleyecek, raporlayacak ve belli periyotlarla kamuoyu ile paylaşacaktır. Ayrıca ilgili mercilere başvurular da yapılacaktır. Açlık grevlerinin telafisi imkansız sonuçlar doğurmadan, başta Adalet Bakanlığı olmak üzere, tüm ilgili kurumları ve kamuoyunu duyarlı olmaya, çözüm için çaba harcamaya davet ediyoruz” dedi.

'HAPİSHANELER DOLU'

Acun, Türkiye'deki cezaevlerinde yıllardır devam eden hak ihlallerinin, bazı kriz dönemlerinde büyük artışlar gösterdiğine dikkat çekti. Son yıllarda bir çok yeni hapishane inşa edildiğini hatırlatan Acun, hukuk sisteminde yaşanan dejenerasyon nedeniyle bütün hapishanelerin, kapasitelerinin üzerinde tutuklularla dolu olduğunu ifade etti.

Hukuksal mekanizmaların etkin işlememesi ve sonuç alıcı olmaması nedeniyle cezaevlerindeki tutukluları farklı eylem yöntemlerine sevk ettiğini belirten Av. Acun, bu yöntemlerin en ağır olanının "açlık grevi” eylemleri olduğunu söyledi.

‘GÜVEN 61 GÜNDÜR AÇLIK GREVİNDE’

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in açlık grevinin 61’inci günde olduğunu belirten Acun, “5 Ocak 2019 tarihi itibarı ile 3’üncü grupların da süresiz-dönüşümsüz açlık grevi eylemine başlaması ile birlikte şu ana kadar ulaşabildiğimiz bilgiler ve kurumlara yapılan başvurulara göre eylemci sayısı 130'a ulaşmıştır” dedi. (HABER MERKEZİ)