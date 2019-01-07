07 Ocak 2019 16:36
Diyarbakır’da trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı
Diyarbakır Silvan’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Fotoğraf: DHA
Diyarbakır’ın Silvan ilçesine bağlı Boyunlu mahallesi grup yolunda bu sabah trafik kazası meydana geldi.
Öğretmenlerin içinde bulunduğu Atilla Bayhan (38) yönetimindeki minibüs ile karşı yönden gelen ağabeyi Nihat Bayhan’ın (47) kullandığı otomobil yoldaki buzlanma nedeniyle çarpıştı.
Kazada Nihat Bayhan’ın aracında bulunan eşi Nafiye Bayhan (47) olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücüler ile minibüste bulunan 8 öğretmen yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Silvan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan bazıları, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. (HABER MERKEZİ)