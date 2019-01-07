Siirt ve Şırnak’ta seçmen kaydı oyunu iddiası

HDP, Siirt ve Şırnak kent merkezlerinde binlerce kişinin seçmen kayıtlarının silindiğini, yerine binlerce dışarıdan seçmen eklendiğini iddia etti.

İddia, Mezopotamya Ajansı’nda Metin Yoksu’nun imzasıyla yayımlandı. YSK verilerine göre, 24 Haziran Siirt merkezde 91 bin 20, bugün ise 90 bin 938 seçmen bulunurken, 6 bin 488 kişinin kayıtları silinmesine rağmen seçmen sayısında büyük bir değişiklik olmamasının nedeninin asker ve polislerin kaydedilmesi olduğu belirtiliyor.

Kayıtların silindiği mahallelerde HDP’nin oy oranlarının yüzde 80 ve 90’a çıktığı yerler olduğu belirtilirken, HDP’li yetkililer, seçmen kayıtlarının kontrol edilmesi için halka çağrılarda bulunuyor.

ŞIRNAK’TA 5 BİN 600 YENİ SEÇMENİN 3 BİN 500’Ü ŞIRNAKLI DEĞİL

Geçtiğimiz günlerde seçmen listelerinin askıya çıkarılmasının ardından 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde 32 bin 259 seçmen sayısı bulunan Şırnak kent merkezinde, seçmen sayısının 5 bin 616’lık bir artışla 37 bin 875’e yükseldiği öğrenildi. MA’nın haberine göre; 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde yaşanan bu yüksek artışın ise, Silopi ve Cizre ilçeleri ile çevre köylerde görevli olan kolluk kuvvetlerinin kayıtlarının merkeze alınmasından kaynaklandığı belirtiliyor. Söz konusu artış içerisinde yer alan 3 bin 500’ü aşkın yeni seçmenin nüfusa kayıtlı oldukları yerlerin genelde batı illeri olması da bunu doğrular nitelikte.

Yine, yeni seçmen kayıtlarının yapıldığı mahallelerin özellikle karakolların bulunduğu mahalleler olması dikkat çekti. 23. Sınır Tümen Komutanlığının bulunduğu Yeşilyurt Mahallesi de bunlardan birisi. Daha önce 2 bin 589 seçmen sayısı bulunan mahallede, seçmen sayısı şu an 4 bin 611’e çıkmış durumda.

AYNI ADRESTE 4 KİŞİNİN OYU SİLİNDİ

48 yıldır ailesiyle aynı adreste ikamet ettiğini dile getiren Hasan Aksu da, “Benim evimde 4, dayımın evinde 3, amcamın evinde ise 4 oy siliniyor. Bu bir oyun mudur, yoksa başka şey midir, bilemiyoruz. Basına yansıması ile birlikte oylarımızın silindiğini öğrendik. Bu sabah itibari ile oylarımızı güncelledik” diye konuştu.

‘12 BİN FARKI KAPATMAYA ÇALIŞIYORLAR’

Oyların silindiğini ortaya çıkardıklarını anlatan HDP yöneticilerinden Mehmet Can Nas ise şunları dile getirdi:

“Siirt’teki her seçmen muhtarlık, YSK veya e-devlet üzerinden oylarının olup olmadığını kontrol etmelidir. Eğer oylar silinmiş ise YSK’ye giderek kayıtlarını yeniden yapabilirler. Tahmini oy farkımızı 12 bin olarak düşündüklerinde, 6 bini bizden silerek, 6 bin de ekleme yapılırsa oy farkını kapatmayı düşünüyorlar. Ama biz buna izin vermeyeceğiz.” (HABER MERKEZİ)