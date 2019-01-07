07 Ocak 2019 13:23
Makine parçası üreten işyerinde patlama: 1 işçi yaralandı
Çorlu’da makine yedek parça üretimi yapan işyerinde gazlı ocak hortumundaki yırtık nedeniyle meydana gelen patlamada, işçi İlhan Dağ yaralandı.
Fotoğraf: DHA
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinin Zafer Mahallesi'nde makine yedek parçası üreten işyerinde patlama meydana geldi.
İşyerinde büyük gürültüyle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Patlama sonucu yaralanan işçi İlhan Dağ, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Patlamanın, yedek parça üretimi yapan işyerinde bulunan gazlı ocak hortumundaki yırtık nedeniyle meydana geldiği tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Tekirdağ/DHA)