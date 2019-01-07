Batman’da binlerce kişi geçici iş kuyruğunda

Batman'da, kamu kurumlarında Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 6 ay süreyle çalıştırılacak 2 bin kişilik geçici iş başvurularının ilk gününde uzun kuyruklar oluştu.

Kentteki kamu kurumlarında TYP kapsamında 2 bin kişinin 6 ay süreyle Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılıyla istihdam edileceği açıklandı.

Fotoğraf: DHA

Başvuruların başladığı bugün, çok sayıda kişi Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne müracaat etti.

Geçici işten yararlanmak isteyenlerin geldiği İŞKUR önünde uzun kuyruklar oluştu.

11 Ocak Cuma gününe kadar sürecek başvuruların ardından noter huzurunda yapılacak kurayla istihdam edilecek 2 bin kişi belirlenecek. (Batman/DHA)