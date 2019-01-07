Batman’da binlerce kişi geçici iş kuyruğunda
İŞKUR’un Batman’da geçici işçi alınacağı duyurusuna binlerce kişi başvurdu.
07 Ocak 2019 13:00Son Düzenlenme Tarihi: 07 Ocak 2019 14:32
Batman'da, kamu kurumlarında Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 6 ay süreyle çalıştırılacak 2 bin kişilik geçici iş başvurularının ilk gününde uzun kuyruklar oluştu.
Kentteki kamu kurumlarında TYP kapsamında 2 bin kişinin 6 ay süreyle Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılıyla istihdam edileceği açıklandı.
Başvuruların başladığı bugün, çok sayıda kişi Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne müracaat etti.
Geçici işten yararlanmak isteyenlerin geldiği İŞKUR önünde uzun kuyruklar oluştu.
11 Ocak Cuma gününe kadar sürecek başvuruların ardından noter huzurunda yapılacak kurayla istihdam edilecek 2 bin kişi belirlenecek. (Batman/DHA)