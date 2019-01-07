07 Ocak 2019 12:31
Antep'te öğrenci minibüsü devrildi: 6 yaralı
Antep Yavuzeli’de öğrencileri taşıyan minibüsü devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı.
Fotoğraf: AA
Antep'in Yavuzeli ilçesinde, minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. İsmail Kara idaresindeki 27 EH 936 plakalı öğrenci servis minibüsü, Gaziantep-Yavuzeli kara yolu ilçe girişinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile 5 öğrenci, 112 Acil Servis ekiplerince Yavuzeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. (Gaziantep/AA)
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