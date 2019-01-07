07 Ocak 2019 10:39
Fethiye'de mobilya deposunda yangın çıktı
Muğla Fethiye’de mobilya deposunda çıkan yangında, büyük çaplı hasar oluştu.
Fotoğraf: DHA
Muğla’nın Fethiye ilçesinde Taşyaka Mahallesi’nde mobilya deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın söndürüldü.
Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangında büyük çaplı hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Polis, yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. (Muğla/DHA)