06 Ocak 2019 16:28
Son Düzenlenme Tarihi: 06 Ocak 2019 16:41

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Nicolas Isimat-Mirin kimdir?

Beşiktaş, PSV Eindhoven'dan 27 yaşındaki Fransız stoper oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'i kadrosuna kattı.

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Nicolas Isimat-Mirin kimdir?

Fotoğraf: DHA

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    Beşiktaş Kulübü, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında forma giyen stoper oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

    Kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Futbol Takımımız, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'i kadrosuna kattı. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nicolas Isimat-Mirin'e başarılar dileriz."

    27 yaşındaki Fransız stoper, 1.87 boyunda. Transfermarkt'a göre piyasa değeri 2.5 milyon avro olan Isimat-Mirin, profesyonel futbola 2010 yılında Valenciennes'te başladı. 3 yıl boyunca Valenciennes'te 73 maça çıkan ve 1 gol atan Isimat-Mirin daha sonra Monaco'ya transfer oldu.

    Monaco'da fazla forma şansı bulamayan ve 2014/15 sezonunda PSV Eindhoven'a kiralanan Isimat-Mirin, daha sonra bonservisiyle PSV'ye geçti. Fransız stoper, 2015'ten bu yana Eredivisie'de çıktığı 77 maçta 3 gol attı.

    Geçtiğimiz yıl 32 lig maçında forma giyen Isimat-Mirin, bu yıl ligde 1 maçta oynadı.

    Nicolas Isimat-Mirin, PSV Eindhoven'la 3 lig şampiyonluğu yaşadı. (SPOR SERVİSİ)

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