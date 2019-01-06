Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Nicolas Isimat-Mirin kimdir?

Beşiktaş Kulübü, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında forma giyen stoper oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Futbol Takımımız, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'i kadrosuna kattı. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nicolas Isimat-Mirin'e başarılar dileriz."

27 yaşındaki Fransız stoper, 1.87 boyunda. Transfermarkt'a göre piyasa değeri 2.5 milyon avro olan Isimat-Mirin, profesyonel futbola 2010 yılında Valenciennes'te başladı. 3 yıl boyunca Valenciennes'te 73 maça çıkan ve 1 gol atan Isimat-Mirin daha sonra Monaco'ya transfer oldu.

Monaco'da fazla forma şansı bulamayan ve 2014/15 sezonunda PSV Eindhoven'a kiralanan Isimat-Mirin, daha sonra bonservisiyle PSV'ye geçti. Fransız stoper, 2015'ten bu yana Eredivisie'de çıktığı 77 maçta 3 gol attı.

Geçtiğimiz yıl 32 lig maçında forma giyen Isimat-Mirin, bu yıl ligde 1 maçta oynadı.

Nicolas Isimat-Mirin, PSV Eindhoven'la 3 lig şampiyonluğu yaşadı. (SPOR SERVİSİ)