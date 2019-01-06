TGS: Sözcü yönetimi sendika hakkına saygı duysun

Sözcü gazetesi yönetiminin üyeleri üzerinde baskı kurduğunu, sendikadan istifa etmeyenleri işten atmakla tehdit ettiğini belirten Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), baskılara son verme çağrısında bulundu.

"Sözcü’de sendikasızlaştırma: Ülkeye demokrasi kendine otokrasi" başlığıyla TGS’den yapılan açıklamada, "Birçok yazarı, çalışanı, hatta sahibi hukuksuz bir şekilde yargılanan ve bu nedenle sendikamızdan her dönemde dayanışma gören Sözcü yönetimi kendi çalışanlarının anayasal hakkını yok sayıyor. Sözcü gazetesi yöneticileri, çalışanların sendikalı olma hakkını gasbediyor. Gazeteciler Sendikasına üye olan Sözcü çalışanlarına sendikadan istifa etmeleri için üç gündür yoğun bir baskı uygulanıyor. Sözcü yöneticileri, gazetecileri tek tek çağırarak sendikadan istifa etmeyenleri işten atmakla tehdit ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Sözcü gazetesi yöneticilerinin anayasayı tanımayan, çalışanların sendika hakkını kabul etmeyen, gazetecilere yönelik saldırgan bir tutum içinde olduğu vurgulanan açıklamada, “Sözcü gazetesi yöneticileri, lafa gelince ülkede hukuku, demokrasiyi, özgürlükleri savunuyor. Birçok yazarı, çalışanı, hatta sahibi hukuksuz bir şekilde yargılanan ve bu nedenle sendikamızdan her dönemde dayanışma gören Sözcü yönetimi kendi çalışanlarının anayasal hakkını yok sayıyor. Anayasayı çiğneyen, çalışanlara sendikadan istifa etme baskısı yapan bu yöneticiler bir an önce mevcut tutumlarından vazgeçmelidir. Aksi takdirde haklarında yasal işlem başlatmaktan başka çaremiz kalmayacaktır. Türkiye Gazeteciler Sendikası medya sektöründe orman kanununu sona erdirip yerine insanca çalışma düzenini koymaya kararlıdır. Medya yöneticilerine çalışanın hakkına saygı duymayı öğreteceğiz” denildi.

TGS, internet sitesinden yaptığı açıklamada, Sözcü gazetesinin 1 Mayıs 2018 tarihinde attığı manşetin görselini kullandı. (MEDYA SERVİSİ)