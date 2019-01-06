Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'dan kadınlara özür ziyareti

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, İzmirli kadın gazetecilerle İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nde buluştu. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde Bornova Belediyesi’nce düzenlenen panelde İzmirli kadın gazetecilere yer verilmemiş olmasına ilişkin sosyal medyada yer alan eleştiriler üzerine Atila, İzmirli kadın gazetecilerden özür diledi.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, bine yakın konferans ve organizasyon gerçekleştirdiklerini belirterek, “Her yaptığımız etkinlikte ufak tefek hatalarımız olabiliyor. Kiminde teknik arıza yaşanıyor, kiminde seyirci kapasitesi ile ilgili sorun yaşanıyor. Bu panelde de gözümüzden kaçarak meydana gelen aksaklıktan dolayı biz de çok üzüldük. En son yapmak istediğim şey, sizleri üzmek. İzmir’de her şeyin en iyisi yapılıyor. Biz yerelliğe çok önem veriyoruz. Bu paneli planlarken gözden kaçmış ama biz İzmir ya da İstanbul gibi bir ayrım düşünmeden tasarlamıştık” diye konuştu.

İGC Başkanı Misket Dikmen ise, sosyal medyada oluşan tepki sonrası, “Panele davetli olan isimlerle ilgili bir itirazımız yok, ancak İzmirli kadın gazetecilerin de yaşadıklarına ve mesleklerine dair söyleyeceği sözler var. Bu kentin yetiştirdiği önemli kadın gazeteciler var. Yerel basının sorunlarına hakim bir çok meslektaşımız var” dedi. (İzmir/EVRENSEL)