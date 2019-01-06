CHP, Adalar’da 500 hayali seçmen tespit ettiklerini duyurdu

CHP, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Mahalli İdareler Seçimi için askıya çıkarılan seçmen listelerinde yaptıkları incelemelerde İstanbul’un Adalar ilçesinde yaklaşık 500 hayali seçmen tespit ettiklerini duyurdu. CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, “Adalar’da yüksek oranda seçmen artışı var. Metruk binalarda hatta tamamen yıkılmış evlerde seçmen gözüküyor. Listeler askıya çıkar çıkmaz tespitlerimizi yapmaya başladık ve en kısa sürede itirazlarımızı tamamlayacağız” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, YSK’nın yayınladığı seçmen listelerinde yaptığı incelemeler sonucunda İstanbul’un Adalar ilçesinde yaklaşık 500 hayali seçmen tespit ettiklerini belirtti.

METRUK BİNALARA KAYITLI HAYALİ SEÇMENLER TESPİT EDİLDİ

Taslak rapora göre, Adalar’daki metruk binalarda ve yıkılmış evlerde kayıtlı seçmenler var.

Raporda, Büyükada Nizam Mahallesi Albayrak Sokak’ta bulunan metruk bir binada 3 seçmen kaydı bulunduğu, aynı mahalledeki Çamlıbel Sokak’ta bulunan müstakil bir evin bahçe kapısında yer alan kapı numarasına kayıtlı 16 kişi olduğu ve evin ana giriş kapısından ayrı olan bahçe kapısına da numara verildiği ve bu adrese de 16 hayali seçmen kaydı yapıldığı gibi bilgiler yer aldı.

Fotoğraf: CHP

'1 DAİREYE 20 SEÇMENİN KAYDEDİLDİĞİ YERLER VAR'

Seçmen listeleri askıya çıktığında incelemelere başladıklarını ifade eden CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, “Hazırlanan ilk raporda Adalar ilçesinde ciddi bir hayali seçmen olduğunu tespit ettik. Seçim sonuçlarını değiştirebilecek oranda Adalar’a hayali seçmen kaydı yapıldığı görülüyor. Metruk binalarda hatta tamamen yıkılmış evlerde seçmen gözüküyor. 1 daireye 20 seçmenin kaydedildiği yerler var. Vatandaşlarımızdan da çok fazla şikayetler geliyor" dedi.

Kaftancıoğlu, hayali seçmenlerle ilgili çalışmalarını kısa sürede tamamlayacaklarını ve itirazları yapacaklarını dile getirdi.

ADALAR’IN SEÇMEN SAYISI YÜZDE 6 ARTTI

Seçmen listelerine göre Adalar’da 24 Haziran 2018 seçimlerinden bugüne yüzde 6 oranında seçmen artışı söz konusu. İstanbul’un diğer 38 ilçesinde yüzde 1 – 1,5 oranında seçmen artışı görülürken Adalar’daki bu artış dikkat çekti. 2014 yerel seçimlerinde Adalar’da birinci parti olan CHP ile ikinci parti olan AKP arasında oy farkı da 826 idi. (HABER MERKEZİ)