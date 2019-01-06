06 Ocak 2019 08:56

Adana'da mülteci tarım işçilerinin çadırını su bastı

Adana Ceyhan'da şiddetli yağışlar sonucu çadırları su basan Suriyeli tarım işçileri spor salonuna yerleştirildi.

Adana'da mülteci tarım işçilerinin çadırını su bastı

Fotoğraf: AA

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    Adana'nın Ceyhan ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle Ceyhan Nehri’de su yükseldi, kaldıkları çadırları su basan Suriyeli tarım işçileri belediye ekipleri tarafından tahliye edildi.

    İlçede iki gündür etkili olan sağanak, Belediye Evleri Mahallesi'nde yaşamı olumsuz etkiledi. Mahallede su baskınları yaşanırken, ilçe genelindeki bazı tarım arazileri de zarar gördü.

    Yer yer şiddetini artıran sağanak, tarım işçilerinin kurduğu derme çatma çadırlarda da su baskınlarına neden oldu.

    Mahsur kalan Suriyeli tarım işçileri, belediye ekipleri tarafından kurtarılarak Ceyhan Kapalı Spor Salonu'na götürüldü.

    60 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

    Ceyhan Tarım Elçiler ve İşçiler Derneği Başkanı Gülçin Hanter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 ailenin kaldığı çadırı su bastığını bildirdi.

    Görevliler tarafından 60 kişinin buradan tahliyesinin gerçekleştirildiğini aktaran Hanter, ailelerin yağış sona erene kadar spor salonunda kalacağını ifade etti. (AA)

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