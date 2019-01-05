AKP'nin İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İzmir’in ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekçi ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım da toplantıda açıklama yaptı. Açıklanan isimlere göre AKP İzmir’in 5 ilçesinde MHP adayını destekleyecek.

AKP'nin İzmir ilçe belediye başkan adayları şöyle sıralandı: