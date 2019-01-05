05 Ocak 2019 16:24
AKP'nin İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklandı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AKP Aday Tanıtım Toplantısında izmir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.
Fotoğraf: AA
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İzmir’in ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekçi ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım da toplantıda açıklama yaptı. Açıklanan isimlere göre AKP İzmir’in 5 ilçesinde MHP adayını destekleyecek.
AKP'nin İzmir ilçe belediye başkan adayları şöyle sıralandı:
- Balçova Belediyesi - Evrim Özen
- Bayraklı Belediyesi- Ali Aslan
- Bergama Belediyesi - Hakan Koştu
- Beydağ Belediyesi - Ogün Asil Aydoğdu
- Bornova Belediyesi - Reşat Gençtürk
- Buca Belediyesi - Mustafa Arslan
- Gaziemir Belediyesi - Nazmi Yılmaz
- Çiğli Belediyesi - Okan Korkmaz
- Güzelbahçe Belediyesi - Burcu Dereci
- Karabağlar Belediyesi - Bilal Doğan
- Karaburun Belediyesi - Ferhan Eroğlu
- Karşıyaka Belediyesi - Ayda Maç
- Kemalpaşa Belediyesi - Arif Uğurlu
- Kınık Belediyesi - Sadık Doğruer
- Kiraz Belediyesi - Saliha Özçınar
- Konak Belediyesi - Melek Eroğlu
- Menderes Belediyesi - Bülent Soylu
- Menemen Belediyesi - Durmaz Bayraktar
- Ödemiş Belediyesi - Münir Bezmez
- Seferihisar Belediyesi - Hamit Nişancı
- Selçuk Belediyesi - Osman Başterzi
- Tire Belediyesi - Mustafa Selman İçelli
- Torbalı Belediyesi - Adnan Yaşar Görmez
- Aliağa Belediyesi - Serkan Acar (MHP)
- Çeşme Belediyesi - Sema Aydın (MHP)
- Dikili Belediyesi - Buğra Akın (MHP)
- Foça Belediyesi - Serdar Mersin (MHP)
- Narlıdere Belediyesi - Süleyman Kocabıyık (MHP) (HABER MERKEZİ)