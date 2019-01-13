Oğlunu döverek öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 Ocak'ta babası Mehmet Y. tarafından şiddete maruz bırakılan 6 yaşındaki çocuk M.Y., hayatını kaybetti. Mertcan'ı elektrikli süpürgenin demir borusuyla döverek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Mehmet Ali Yılmaz'ın, ifadesinde "Yerde yattığını görünce korkup kalp masajı yaptım. Ancak tepki alamadım" dediği öğrenildi.

6 yaşındaki çocuğunu boruyla döverek ağır yaraladı



Yılmaz'ın ifadesinde, oğlunu ders çalışmadığı için uyardığını, fakat uyarısını dinlemeyince süpürgenin demir borusunu çıkarıp, onunla dövdüğünü söylediği öğrenildi. Yılmaz'ın ifadesinde şunları söylediği kaydedildi:

"Daha sonra Mertcan yerde hareketsiz kaldı. Dudaklarında morluk oluştu. Korkup kalp masajı yaptım. Ancak tepki alamadım. Daha sonra kusmaya başladı. Ambulansı aradım ve hastaneye götürdük. Korktuğumdan dolayı dövdüğümü söyleyemedim. Çok pişmanım."

AİLESİNE DE ŞİDDET UYGULUYORMUŞ

Tutuklanan Mehmet Ali Yılmaz'ın, annesi, eski eşi ve diğer çocuğunun da ifadesine başvuruldu. İfade veren yakınlarının, Mehmet Ali Yılmaz'ın kendilerine de sürekli şiddet uyguladığını söylediği öğrenildi. Yılmaz'ın birçok suç kaydı olduğu ve çocuklarının velayetini tehdit yoluyla aldığı belirlendi.

NE OLMUŞTU?

2012 yılında eşi Gülistan Özger ile boşanan Mehmet Ali Yılmaz, 3 Ocak günü, velayeti kendisinde olan, baygın haldeki oğlu Mertcan'ı, merdivenden düştüğünü iddia ederek hastaneye götürdü. Sağlık durumu ağır olan Mertcan, doktorlar tarafından tedavi edilirken vücudunun bazı bölgelerinde darp izlerine rastlandı. Bunun üzerine sağlık görevlileri olayı polise bildirdi. Polis, şüpheli babayı gözaltına aldı. Baba Mehmet Ali yılmaz, emniyetteki sorgusunda, ödevini yapmadığı için kızdığı oğlunun kalçasına tokat attığını söyledi, ardından serbest bırakıldı.

Durumdan şüphelenen polis ekipleri soruşturmayı sürdüklerinde Mehmet Ali Yılmaz'ın Mertcan'ı elektrikli süpürgenin demir borusuyla dakikalarca dövdüğünü tespit etti. Bunun üzerine baba Mehmet Ali Yılmaz tekrar gözaltına alındı.

Yoğun bakımda olan Mertcan ise hastanedeki 4'üncü günün sonunda yaşam mücadelesini kaybetti.

Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından İskenderun'a getirilen M.Y'nin cenazesi defnedildi. Çankaya Mahallesi'nde bulunan Sarıcalı Cami'ne götürülen küçük çocuk Çankaya Mezarlığı'na gömüldü.

Baba Mehmet Ali Yılmaz, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'BÖYLE İNSANLIK OLUR MU?'

Fotoğraf: AA

M.Y.'nin dedesi Hüseyin Ö., olayın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Bile bile insan öldürülür mü? Böyle bir şey var mı? 6 yaşındaki çocuğu öldürdü. İnsan kendi canını öldürür mü? Hastanede 5 gün yattı. Süpürgenin demir sapıyla kafasına vurmuş. Daha önce de şiddet uygulamış ama biz bilmiyorduk. Böyle bir baba mı olur, böyle insanlık mı olur? Hiçbir canlı bunu yapmaz." ifadelerini kullanmıştı. (HABER MERKEZİ)