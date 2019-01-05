Babası tarafından şiddete uğrayan çocuk defnedildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 Ocak'ta babası Mehmet Y. tarafından şiddete maruz bırakılan 6 yaşındaki çocuk M.Y., 3 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden M.Y.'nin dedesi Hüseyin Ö., "Süpürgenin demir sapıyla kafasına vurmuş. İnsan kendi canını öldürür mü?" dedi.

Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından İskenderun'a getirilen M.Y'nin cenazesi defnedildi. Çankaya Mahallesi'nde bulunan Sarıcalı Cami'ne götürülen küçük çocuk Çankaya Mezarlığı'na gömüldü.

6 yaşındaki çocuğunu boruyla döverek ağır yaraladı

'BÖYLE İNSANLIK OLUR MU?'

Fotoğraf: AA

M.Y.'nin dedesi Hüseyin Ö., gazetecilere yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Bile bile insan öldürülür mü? Böyle bir şey var mı? 6 yaşındaki çocuğu öldürdü. İnsan kendi canını öldürür mü? Hastanede 5 gün yattı. Süpürgenin demir sapıyla kafasına vurmuş. Daha önce de şiddet uygulamış ama biz bilmiyorduk. Böyle bir baba mı olur, böyle insanlık mı olur? Hiçbir canlı bunu yapmaz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İhbar üzerine 2 Ocak'ta Gültepe Mahallesi'ndeki adrese giden 112 Acil Servis ekibi, başına sert cisimle vurulduğu değerlendirilen 6 yaşındaki M.Y.'yi İskenderun Devlet Hastanesine kaldırmıştı. Çocuk, hastanenin cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Soruşturma kapsamında eşinden 1,5 yıl önce boşanan baba Mehmet Y., oğluna şiddet uyguladığı için tutuklanmıştı. M.Y.'nin kardeşi Y.T.Y. ise savcılık talimatıyla Hatay Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınmıştı. (HABER MERKEZİ)