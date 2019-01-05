Jimmy Durmaz'a yönelik ırkçı söyleme para cezası

İsveç'te bir genç, geçtiğimiz yıl Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'da İsveç-Almanya maçında faul yapan Jimmy Korkmaz'a yönelik kullandığı ırkçı ifadelerden dolayı para cezasına çarptırıldı.

İsveç Milli Takımı'nın Süryani futbolcusu Korkmaz, maçın 95. dakikasında yaptığı faulun golle sonuçlanmasından sonra sosyal medya üzerinden ırkçı söylem ve tehditlere maruz kalmıştı.

Polis, Durmaz' hakkında Instagram’da ırkçı ve nefret içeren yorumlarda bulunan 3 kişi hakkında soruşturma başlatmıştı.

Göteborg-Posten, ırkçı söylemlerde bulunan Göteborg'de yaşayan bir gencin para cezasına çarptırıldığını yazdı. Gencin 50 krondan 40 gün toplam 2 bin kron para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Savcı, kararında söz konusu gencin farklı etnik kökenden siyah derili kişileri aşağılamak için kullanılan, “Allahın cezası karakafalı” anlamına gelen “Jävle Blatte” ifadesini kullandığını belirtti.

Korkmaz'ın hesabından ırkçı yorumlar yapan gencin amacının yazdıklarını yaygınlaştırmak ve başka kişileri de aynı şeyi yapmaya teşvik etmek olduğuna dikkat çekti.

Polis, iki farklı yerleşim biriminde yaşayan iki kişi hakkında yapılan soruşturmanın iki hafta içinde savcılığa gönderileceğini açıkladı.

Savcının Durmaz'ı aşağılayan genci para cezasına çarptırması futbolcu arkadaşları ve İsveç Futbol Federasyonu tarafından memnuniyetle karşılandı.

İsveç Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Hokan Sjöstrand, “Toplumun bu türden bir suçluluğa karşı tutum almasının önemli değeri var” dedi.

Durmaz'a yönelik ırkçı söylemlere tepki gösteren Sosyal Hizmetler ve Spor Bakanı Annika Strandhäll, Durmaz'ın 21 numaralı formasını giyerek parlamentoya gitmişti.

Bakanın sosyal medya hesabından formalı resmini yayınlayarak yaptığı “Bugünkü kıyafetim. Biz İsveçliyiz” paylaşımı binlerce kişinin beğenisini almıştı.

Durmaz'a yönelik ırkçı söylemleri protesto etmek amacıyla Stockholm il merkezinde binlerce kişinin katıldığı bir gösteri düzenlenmişti. (DIŞ HABERLER)