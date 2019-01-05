Adana'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Fotoğraf: Pixabay
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, herhangi bir hasara yol açmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 00.57'de, merkez üssü Adana'nın Tufanbeyli ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir hasar meydana gelmezken, derinliği ise 9,36 kilometre olarak kaydedildi. (AA)
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