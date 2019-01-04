Meksika'da bir aktivist öldürüldü

Meksika’da insna hakları savunucuları ve aktivistlere dönük cinayetlere bir yenisi daha eklendi. Savcılıktan yapılan açıklamada Ülkenin güney eyaleti Chiapas'ta aktivist Sinar Corzo'nun vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Corzo'nun bir yol projesine verdiği destek nedeniyle 2017'den beri tehdit edildiği belirtildi. Ulusal İnsan Hakları Komisyonu 2006'dan bu yana ülkede 41 aktivist ve insan hakları savunucusunun öldürüldüğünü kaydetti. (Meksiko/AA)