Lübnan'da emekçiler yeni hükümetin kurulması talebiyle greve çıktı

Lübnan İşçi Sendikaları Birliği, yeni hükümetin bir an önce kurulması talebiyle ve ülkedeki ekonomik duruma dikkat çekmek amacıyla bir günlük grev yaptı.

Lübnan'da geçen yıl mayıs ayında yapılan genel seçimlerin ardından yeni hükümetin kurulmamasının ekonomik alanda yarattığı olumsuzluklara karşı Beyrut Limanı, Elektrik Kurumu ve Su Kurumu başta olmak üzere devlet kurumlarında çalışmalar durdu.

Lübnan İşçi Sendikaları Birliği Başkanı Bişara el-Esmer, grevin takibi için başkent Beyrut'taki merkez binasında basın toplantısı düzenledi. Yeni hükümetin bir an önce kurulması yönünde baskı oluşturmak amacıyla yapılan bir günlük greve uyan herkese teşekkür eden Esmer, grevi engelleme yönünde ciddi çabaların sarf edildiğini söyledi.

Halkın çıkarları ve yolsuzluklarla mücadele için hükümetin bir an önce kurulmasını isteyen emekçiler ülkedenin içinde bulunduğu ekonomik durumdan rahatsız.

AA'nın aktardığına göre İşçi Sendikaları Birliğinin çağrısıyla başlatılan genel grevi destekleyen Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki Hava Taşımacılığı Birliği Başkan Yardımcısı Ali Muhsin de bazı uçuşlarda kısa süreli ertelemeye gittiklerini dile getirdi ve yeni hükümetin en kısa sürede kurulması çağrısı yaptı.

Lübnan Odalar Birliği Başkanı Muhammed Şukayr ise kurumların zarar görmemesi için greve uymama çağrısı yapmıştı.

24 MAYIS'TAN BU YANA HÜKÜMET KURULAMIYOR

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, 21 Aralık'ta gün içinde yeni kabinesini açıklayacağından umutlu olduğunu belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 6 Mayıs 2018'de yapılan genel seçimlerin ardından Hariri'yi 24 Mayıs'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti ancak siyasi taraflar arasında başta bakanlıkların dağılımı olmak üzere yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır hükümet kurulamıyor. (HABER MERKEZİ)