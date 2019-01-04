04 Ocak 2019 18:29Son Düzenlenme Tarihi: 04 Ocak 2019 19:27
Gazeteci Murat Aksoy tahliye edildi
22 Kasım’dan bu yana tutuklu bulunan Murat Aksoy tahliye oldu. Tahliye haberini Hukuk Danışmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz duyurdu.
Fotoğraf: Evrensel
22 Kasım’dan bu yana Silivri 9 No’lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Murat Aksoy tahliye oldu. Aksoy'un tahliye haberini Hukuk Danışmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz sosyal medya hesabından duyurdu.
Akdeniz, "Murat Aksoy sonunda, biraz önce tahliye oldu! Murat Aksoy has finally been released minutes ago!" ifadelerini kullandı.
Geldiii garibimm yupppiiiii ✌️
ETİKETLER: Murat Aksoy
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