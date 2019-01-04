AKP’de ‘gelmeyenler’ rapor edilecek

AKP’de aday gösterilmeyenler için de ‘seçim kampanyası’ başlatılıyor. ‘Kırgınlık ve küskünlüklerin giderilmesi’ hedefiyle yapılacak çalışmaları düzenlenecek seçim programlarına katılmayacakların genel merkeze rapor edilmesini de kapsıyor.

AKP 31 Mart’taki yerel seçimler için 75 il ve 58 ilçenin belediye başkan adayını açıkladı. Adana, Mersin, Manisa ve Osmaniye’de MHP adayları desteklenecek. Hafta sonu Aydın ve Muğla büyük şehir belediye başkan adaylarının duyurulması bekleniyor.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, AKP’de 19 Şubat’tan itibaren manifesto açıklandıktan sonra seçim kampanyası başlayacak. Adaylar 19 Şubat’a kadar kendi programlarını uygulayacak, daha sonra parti genel merkezinin belirlediği programlara uymaları istenecek. Programa uyulup uyulmadığı takip edilecek. İllerdeki seçim koordinasyon merkezlerine göre aday adayı olmasına rağmen aday gösterilmeyen partililerin de programa katılımı istenecek.

AKP’de yedi binin üzerinde aday adayının başvurusu bulunuyor. Aday olamayanların seçimlerde çalışıp çalışmadıkları seçim koordinasyon merkezleri ile takip edilecek. Programlara gelmeyenler genel merkeze rapor edilecek.

AKP kurmayları bu çalışma ile her il ve ilçede tüm adayların katılımı ile toplantılar yapmaya başladıklarını belirtti. Toplantılarda, aday adaylarında oluşan ‘kırgınlık ve küskünlüklerin giderilmesi’ için çalışılacak. Katıldığı teşkilat toplantılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ben aday değilim, öyleyse bana ne denilmemeli, tam aksine kendisi belediye başkanı adayıymış gibi hırsla çalışmalı” ifadesini kullandı.

(HABER MERKEZİ)