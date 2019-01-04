Almanya'da birçok siyasetçinin kimlik bilgileri çalındı

Almanya Devlet Televizyonu ARD, bilgisayar hackerlarınca aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) hariç, önde gelen büyük siyasi partilerin neredeyse tamamına mensup siyasetçilerin kişisel bilgilerinin çalındığını bildirdi.

Kimlik bilgileri çalınanlar arasında Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel'in de olduğu belirtildi.

Alman basınına göre hackerlar, elde ettikleri bilgileri Twitter'daki bir hesap üzerinden yayımladı. Veri setleri halinde yayımlanan söz konusu bilgiler, partilere, kurumlara ve bazı durumlarda da şahıslara göre tanzim edilmiş şekilde paylaşıldı.

Yayımlanan bilgiler arasında, kredi kartı numaraları, cep telefonları, ev adresleri ve kimlik fotokopilerinin yanı sıra e-postalar ve sohbetler de yer alıyor. Bilgileri paylaşılan isimler arasında siyasetçilerin çoğunlukta olduğu görülürken, ayrıca gazeteciler, müzik grupları ve bazı ünlüler de bulunuyor.

Yapılan ilk incelemeler, siyasetçilere ait bilgilerin Almanya Parlamentosu Bundestag'ın sisteminden alınmış olabileceğini ortaya koyuyor. Ancak Alman güvenlik teşkilatı BSI, devlet kurumlarına ait sistemlerin siber saldırıdan etkilenmediğini söyledi.

SALDIRIDAN EN ÇOK ETKİLENEN HIRİSTİYAN DEMOKRATLAR

Sol Partiden (Die Linke) bir sözcü Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, olaydan kendi üyelerinin de etkilendiğini doğruladı.

Saldırıdan en çok etkilenen partiler Hıristiyan Demokrat Birliği'ni oluşturan CDU ve CSU olurken, aşırı sağcı AfD veya üyelerine dair herhangi bir bilginin paylaşılmadığı görüldü.

CDU ve CSU'nun Avrupa Parlamentosu ve Alman parlamentosu üyeleri de dahil 405 mensubunun bilgileri çalındı. Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) 294, Yeşiller'den 105, Linke'den en az 82 ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) 28 kişinin bilgileri sızdı. (DIŞ HABERLER)