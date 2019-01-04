Ertuğrul Kürkçü hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, daha önce açılan davayla birleştirilmesi talebiyle Eski HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü hakkında 3 ayrı suçtan hazırlanan iddianame, 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

AA’nın aktardığı habere göre iddianamede, Merkez Bağlar ilçesinde 6 Eylül 2016’da DBP il binasında Abdullah Öcalan’a tecrit uygulandığını gerekçe gösteren 50 partilinin açlık grevi başlattığı hatırlatılan iddianamede, söz konusu eyleme katılan Kürkçü’nün ‘Suçu ve suçluyu övmek’ suçunu işlediği öne sürüldü.

İddianamede, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve Meclis Üyesi Fırat Anlı’nın gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla toplananlar arasında Kürkçü’nün de bulunduğu aktarıldı. Diyarbakır Valiliğinin her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin OHAL nedeniyle yasaklandığı hatırlatılan iddianamede, ‘2911 sayılı yasaya muhalefet etmek’ suçunun da işlediği ifade edildi. (HABER MERKEZİ)