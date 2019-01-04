CHP'de 100 kişilik aday listesi PM onayına sunuldu

CHP MYK toplantısında yerel seçimlerde aday gösterilmesi beklenen 100 kişilik isim listesi Parti Meclisi'nin onayına sunulduğu iddia edildi.

Habertürk'ün haberine göre Bursa için Mustafa Bozbey (Nilüfer Belediye Başkanı), Mersin için Vahap Seçer (Eski Milletvekili), Kahramanmaraş için Ali Öztunç (Milletvekili), Van için Nurettin Beyaz (CHP Muradiye İlçe Başkanı), Iğdır için Sözer Sayan ve Kütahya için Eyüp Kahveci isimleri PM onayına sunuldu.

Cumhuriyet ise Mersin için Vahap Seçer'in değil Serdal Kuyucuoğlu'nun adının PM'ye sunulduğunu belirtti. Cumhuriyet, Vahap Seçer, Mustafa Bozbey ve Ali Öztunç'un PM'den onay aldığını iddia etti. (HABER MERKEZİ)