Cadde sokak, çarşı pazar, yer gök tiyatro!

Kocaeli Bölge Tiyatrosu tarafından 9’uncusu düzenlenen “Çocuk Oyuncular Sahnesiz Oyunlar Buluşması” 5 Ocak saat 14.00’te Dolphin AVM’nin 2. katında “Dolambaçlayan” oyunu ile başlıyor.

Yüzlerce çocuğun oyuncu olarak katıldığı buluşma günleri 14 Ocak Pazar gününe kadar sürecek. 11’inin Kocaeli’den, 1’inin ise Denizli’den katıldığı 12 çocuk grubu, 12 ayrı tiyatro oyunu sahneleyecek. Dolphin AVM’de düzenlenecek olan sahnesiz oyun buluşmaları öncesi Kocaeli Bölge Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin ve eğitimciler Dolphin Keyfinn Cafe’de tanıtım kahvaltısı düzenledi.

"KOCAELİ’YE SIĞMAYACAK BİR PROJE"

Festival düzenleme kurulu adına konuşan Burhan Akçin, bu buluşmanın Kocaeli’ye sığmayacak kadar büyük bir proje olduğunu söyledi. Çocukların gelişimleri için tiyatro sanatından yararlandıklarını belirten Akçin “Bu festival ülkemizin biricik festivali. Tasarlanmış biçimi ile Kocaeli’ye sığamayacak kadar büyük, tiyatromuzun olanakları doğrultusunda ise yerel bir festival. Çocukların oyuncu olarak görev aldığı güzel bir proje. Çocukların ve gençlerin kişisel gelişimlerinde bir eğitim aracı olarak kullandığımız tiyatro sanatından çok yararlanıyoruz. Özgür alanlar ve donanımlı uzmanlar yaratıyoruz. Sadece çocuklar için tasarladığımız bu festivale katılmak için birçok ilden başvuru alıyoruz. Bu yıl konuk grubumuz Denizli’den katılacak” dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)

FESTİVAL OYUNLARI

5 Ocak Cumartesi

Dolambaçlayan, Dolphin AVM- Grup Ada 14.00

Albüme Sığmayanlar, Dolphin AVM- Grup Anahtar 15.30

Çerçevelenenler, Dolphin AVM- Grup Aksiyon 17.00

6 Ocak Pazar

Rodin, Dolphin AVM- Grup Apollon 14.00

Kırılmalar, Dolphin AVM-Grup Artemis 15.30

12 Ocak Cumartesi

İletişim, Dolphin AVM-Grup Armoni 14.00

Sessiz Orkestra, Dolphin AVM- Grup Anonim 15.30

Yağmur, Dolphin AVM- Grup Akustik 17.00

13 Ocak Pazar

Mavi İstersen Mavi Olur, Dolphin AVM- Grup Antik 14.00

Sınav, Dolphin AVM-Grup Anka 15.30

Gürültü Orkestrası, Dolphin AVM-Grup Alkış 17.00