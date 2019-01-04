İzmir'de kadın cinayeti

İzmir'in Konak ilçesinde 50 yaşındaki Kader Erenuluğ, yaşadığı dairede kızının eşi O.B. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

DHA'da yer alan habere göre, olay saat 00.30 sıralarında Güney Mahallesi 1148/1 Sokak'ta meydana geldi. Kader Erenuluğ'un yaşadığı daireden silah sesi gelince, komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, daireye girdiklerinde Erenuluğ'u yerde yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kader Erenuluğ'un öldüğü tespit edildi. Erenuluğ'nun daire kapısında yakın mesafeden başına ateş edildiği saptandı.

Olay yerindeki incelemenin ardından Kader Erenuluğ'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüphelinin Erenuluğ'nun kızı ile evli olan, birçok suçtan kaydı bulunan 36 yaşındaki O.B. olduğu belirlendi. Olayın ardından otomobille kaçtığı belirlenen O.B.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı. (HABER MERKEZİ)