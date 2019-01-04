2 yaşındaki çocuğunu zorla alıkoyan baba gözaltına alındı

Zonguldak'ta eşine uyguladığı şiddet nedeniyle 1 ay cezaevinde kalan Kemal G., eşi ile 2 yaşındaki çocuğunun kaldığı eve saldırdı. Buradan çocuğu alıp, kendi evinde rehin tutan Kemal G. gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre, olay gece yarısı Karaelmas Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi Dilber M.'ye şiddet uyguladığı için evden uzaklaştırma cezasına uymayan Kemal G., tutuklanarak 1 ay cezaevinde kaldı. İki hafta önce cezaevinden çıkan Kemal G., Dilber M. ile çocuğun yaşadığı teyzesinin evine bıçakla saldırdı. Dilber M. balkondan atlayarak kaçarken, Kemal G. ise çocuğunu alıp kendi evinde götürdü. Haber verilmesiyle eve giden polislere kapıyı açmayan Kemal G., elindeki bıçağı da bırakmayarak çocuğu rehin aldı. Şiddet zanlısı Kemal G., gözaltına alındı.

GAZETECİLERE DE SALDIRDI

Çocuk koruma altına alınırken Kemal G., Soğuksu Polis Merkezi'ne götürüldü. Kemal G., polis aracından indiği sırada görüntü alan gazetecilere de saldırmak istedi. Polislerin zorla durdurduğu Kemal G. gözaltında. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (HABER MERKEZİ)