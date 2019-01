J.R.R Tolkien kimdir?

John Ronald Reuel Tolkien, 3 Ocak 1892 yılında İngiltere’nin o yıllarda sömürgesi olan Güney Afrika’da doğdu. Yazar, şair, filolog ve profesör olan Ronald Tolkien'in uzmanlık alanı ise Anglo-Saxon Dili ve Edebiyatı. Tolkien, Hobbit, Yüzüklerin Efendisi ve Silmarillion gibi fantastik kurgu eserleriyle tanınıyor.

İngiltere sömürgesi olan Güney Afrika'nın Bloemfontein şehrinde doğan Tolkien, 1896'da babası Arthur'u kaybettikten sonra ailesiyle Sarehole'da yaşadı. Sarehole'un Tolkien üzerinde derin etkisi bulunduğu ve Hobbit diyarını kurgulamasında etkili olduğu biliniyor.

King Edward's Okulu'nda iken Tolkien'ın dillere büyük yatkınlığı olduğu ortaya çıktı ve bu dönemde kendine ait bir dil tasarlamaya başladı. Böylece Elf dillerinin temelleri atıldı.

1911 yılında klasik diller eğitimi almak için Exeter Koleji'ne giden Ronald Tolkien 16 yaşında Edith Bratt ile tanıştı. 22 Mart 1916 tarihinde ise Ronald ve Edith evlendi.

Bu arada I. Dünya Savaşı başladı ve kısa bir süre sonra Tolkien de orduya katıldı. İki yakın dostunu bu savaşta kaybeden Tolkien çok yakınında patlayan bir bomba yüzünden İngiltere’ye geri döndü. Fakat savaş Tolkien üzerinde unutulmaz etkiler bırakmıştı. Savaş bittiğinde Oxford English Dictionary’de iş bulan Tolkien, savaştan döndükten sonra hayatının büyük bir kısmını Oxford’da geçirdi.

1945 yılında Oxford'da profesör olmasına kadar geçen zaman içerisinde devasa hayal dünyası Orta Dünya'yı oluşturmaya devam etti. Bir çeviri olan ilk kitabı Sir Gawain and The Green Knight yayınlandı. 1937 yılında Hobbit'i yayımladı. Roman hem olumlu hem de olumsuz tepkiler aldı.

Yüzüklerin Efendisi serisinin başlangıcı olan Hobbit'te Orta Dünya ilk kez okuyucuların karşısına çıktı. Bundan sonra Tolkien Yüzüklerin Efendisi (The Lord Of The Rings) için çalışmaya başladı.

29 Kasım 1971'de karısı Edith'i kaybeden Tolkien bunun üzerine sadece iki yıl yaşayabilir. 81 yaşında İngiltere'nin Bournemouth şehrinde yaşamını yitirdi.

Eserleri:

1925 - Sir Gawain And The Green Knight (editör, E.V. Gordon ile birlikte)

1936 - Beowulf: The Monsters And The Critics

1937 - Hobbit

1939 - Fairy Stories

1949 - Farmer Giles Of Ham

1957 - Yüzüklerin Efendisi

1962 - The Adventures Of Tom Bombadil

1967 - Smith Of Wootton Major, The Road Goes Ever On

Ölümünden sonra yayımlananlar:

1976 - The Father Christmas Letters

1977 - Silmarillion

1980 - Unfinished Tales

1981 - The Letters of J.R.R. Tolkien

1982 - Mr. Bliss

1983 - The Monsters And The Critics And Other Essays, Kayıp Öyküler Kitabı 1

1984 - Kayıp Öyküler Kitabı 2

1985 - The Lays Of Beleriand

1986 - The Shaping of Middle-Earth

1987 - The Lost Road and Other Writings

1988 - The Return Of The Shadow

1989 - The Treason Of Isengard , The War Of The Ring

1998 - Roverandom

2007 - Húrin'in Çocukları

2008 - Tehlikeli Diyardan Öyküler

2012 - Bitmemiş Öyküler

2016 - Beren ve Lúthien'in Hikâyesi

2018 - Gondolin'in Düşüşü (HABER MERKEZİ)

(Kaynak: Wikipedia)