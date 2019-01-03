03 Ocak 2019 18:30

J.R.R Tolkien kimdir?

Yüzüklerin Efendisi, Hobbit, Silmarillion gibi fantastik kurgu eserlerin sahibi J.R.R Tolkien kimdir?

J.R.R Tolkien kimdir?

Fotoğraf: Wikimedia Commons

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    John Ronald Reuel Tolkien, 3 Ocak 1892 yılında İngiltere’nin o yıllarda sömürgesi olan Güney Afrika’da doğdu. Yazar, şair, filolog ve profesör olan Ronald Tolkien'in uzmanlık alanı ise Anglo-Saxon Dili ve Edebiyatı. Tolkien, Hobbit, Yüzüklerin Efendisi ve Silmarillion gibi fantastik kurgu eserleriyle tanınıyor.

    İngiltere sömürgesi olan Güney Afrika'nın Bloemfontein şehrinde doğan Tolkien, 1896'da babası Arthur'u kaybettikten sonra ailesiyle Sarehole'da yaşadı. Sarehole'un Tolkien üzerinde derin etkisi bulunduğu ve Hobbit diyarını kurgulamasında etkili olduğu biliniyor.

    King Edward's Okulu'nda iken Tolkien'ın dillere büyük yatkınlığı olduğu ortaya çıktı ve bu dönemde kendine ait bir dil tasarlamaya başladı. Böylece Elf dillerinin temelleri atıldı. 

    1911 yılında klasik diller eğitimi almak için Exeter Koleji'ne giden Ronald Tolkien 16 yaşında Edith Bratt ile tanıştı. 22 Mart 1916 tarihinde ise Ronald ve Edith evlendi.

    Bu arada I. Dünya Savaşı başladı ve kısa bir süre sonra Tolkien de orduya katıldı. İki yakın dostunu bu savaşta kaybeden Tolkien çok yakınında patlayan bir bomba yüzünden İngiltere’ye geri döndü. Fakat savaş Tolkien üzerinde unutulmaz etkiler bırakmıştı. Savaş bittiğinde Oxford English Dictionary’de iş bulan Tolkien, savaştan döndükten sonra hayatının büyük bir kısmını Oxford’da geçirdi.

    1945 yılında Oxford'da profesör olmasına kadar geçen zaman içerisinde devasa hayal dünyası Orta Dünya'yı oluşturmaya devam etti. Bir çeviri olan ilk kitabı Sir Gawain and The Green Knight yayınlandı. 1937 yılında Hobbit'i yayımladı. Roman hem olumlu hem de olumsuz tepkiler aldı. 

    Yüzüklerin Efendisi serisinin başlangıcı olan Hobbit'te Orta Dünya ilk kez okuyucuların karşısına çıktı. Bundan sonra Tolkien Yüzüklerin Efendisi (The Lord Of The Rings) için çalışmaya başladı.

    29 Kasım 1971'de karısı Edith'i kaybeden Tolkien bunun üzerine sadece iki yıl yaşayabilir. 81 yaşında İngiltere'nin Bournemouth şehrinde yaşamını yitirdi.

    Eserleri:

    1925 - Sir Gawain And The Green Knight (editör, E.V. Gordon ile birlikte)
    1936 - Beowulf: The Monsters And The Critics
    1937 - Hobbit
    1939 - Fairy Stories
    1949 - Farmer Giles Of Ham
    1957 - Yüzüklerin Efendisi
    1962 - The Adventures Of Tom Bombadil
    1967 - Smith Of Wootton Major, The Road Goes Ever On

    Ölümünden sonra yayımlananlar:

    1976 - The Father Christmas Letters
    1977 - Silmarillion
    1980 - Unfinished Tales
    1981 - The Letters of J.R.R. Tolkien
    1982 - Mr. Bliss
    1983 - The Monsters And The Critics And Other Essays, Kayıp Öyküler Kitabı 1
    1984 - Kayıp Öyküler Kitabı 2
    1985 - The Lays Of Beleriand
    1986 - The Shaping of Middle-Earth
    1987 - The Lost Road and Other Writings
    1988 - The Return Of The Shadow
    1989 - The Treason Of Isengard , The War Of The Ring
    1998 - Roverandom
    2007 - Húrin'in Çocukları
    2008 - Tehlikeli Diyardan Öyküler
    2012 - Bitmemiş Öyküler
    2016 - Beren ve Lúthien'in Hikâyesi
    2018 - Gondolin'in Düşüşü (HABER MERKEZİ)

    (Kaynak: Wikipedia)

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