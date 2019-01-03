İzmir yılın ilk haftasını tiyatro, konser ve sergilerle karşılıyor

İzmirliler, yeni yılın ilk haftasını tiyatro, konser ve sergilerle karşılayacak. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Murat Cem Orhan şefliğindeki konserde, Keman Sanatçısı Elif Nihal Akın ile Kontrbas Sanatçısı Bora Çamoğlu’nu ağırlayacak. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde (AASSM) yarın düzenlenecek konserde Mozart’ın Sol Majör Keman Konçertosu, Dragonetti’nin Kontrabas Konçertosu ile Beethoven’in 3 No’lu Senfonisi seslendirilecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu, Flavia Coste’nin yazdığı ve Can Kapyalı’nın Türkçeleştirdiği “Paraya Hayır” adlı oyunu sahneliyor. Levent Ulukut’un yönettiği eserde, piyangodan çıkan para yüzünden ailesiyle ters düşen bir adamın hikayesi anlatılıyor. Paraya Hayır, 8-10 Ocak tarihlerinde Konak Sahnesi’nde izleyicisiyle buluşacak.

Weimar dönemi Almanyası’nda Berlin’in gün boyunca süren baş döndürücü yaşamına tanıklık eden “Berlin Büyük Bir Şehrin Senfonisi” adlı film, bugün İzmir Sanat’ta gösterilecek. Yönetmenliğini Walter Ruttmann’ın yaptığı 1927 tarihli belgesel filmin senaryosu da Karl Freund, Carl Mayer, Walter Ruttmann’a ait.

AASSM’de “Smyrna’nın Kızları” adıyla Leyla Yıldırım’ın tekstil sanatı sergisi bugün izlenime açılacak. “Anadolu’nun batı kıyısındaki üretken dişil enerjinin” vurgulandığı sergide, atık malzemelerden yararlanılarak yapılan yüzey tasarımları, sembolik anlatımlar yer alıyor. Sergi, 18 Ocak tarihine kadar ücretsiz gezilebilecek. (İzmir/AA)