Tanrıkulu’nun Kürtçe mesajına Ulusal Kanal’dan aşağılayıcı yorum

Ulusal Kanal, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Kürtçe yeni yıl mesajını hedef aldı.

Tanrıkulu 31 Aralık 2018 tarihinde Twitter hesabından “Hêvîdarim kû sala 2019ê ê bibe sala dad, azadî, aşitî û biratîyê. Sersala hemu gelê me û hemû gelên cihanê pîroz be!” mesajını paylaştı. Mesaj “Umarım 2019 yılı özgürlük, barış ve kardeşlik yılı olur. Bütün halklarımızın ve dünya halklarının yeni yılı kutlu olsun” anlamına geliyor.

Ulusal Kanal’da yayınlanan Televizyon Gazetesi adlı programda ise CHP’li vekilin bu mesajı sunucu Halil Nebiler tarafından “Adam kim bilir ne söylüyor”, “Bunun derdi de bu” şeklinde alaycı sözlerle izleyiciye aktarıldı.

CHP’li Tanrıkulu programdaki söz konusu ifadelerin yer bölümü sosyal medyada “Bu Cumhuriyet’in yurttaşlarının ana dillerinden olan Kürtçe yeni yıl kutlama tweetime yapılan bu aşağılayıcı üsluptur asıl Türkiye’yi ayrıştıran ve bölen” ifadesiyle paylaştı. (MEDYA SERVİSİ)