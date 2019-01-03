Sigortalı çalışan öğrenciye yurt yok

Burcu ÇEVİKER

Hacettepe Üniversitesi

Ekonomik krizin de etkisiyle okuyabilmek için çalışmak zorunda kalan ve ailesinin de sorumluluğunu alan bir kadın arkadaşımızla sohbet ettik. Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü öğrencisi olan Lütfiye, son süreçte hayatının nasıl şekillendiğini bizlerle paylaştı.

Seni hem okuyup hem çalışmaya iten sebepler neler?

Öğrenci olarak başka şehirde okumanın tabii ki de hemen hemen herkes için zorlukları var. Kendi ailem için konuşacak olursam, annem %40 engelli raporu olan bir ev hanımı. Her ay kontrole gitmesini gerektiren rahatsızlıkları var. Her üç ayda bir gözüne vurulması gereken iğneler gibi bazı ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmıyor. Abim üniversite öğrenimini bırakmak zorunda kalıp iki sene önce Tofaş Fabrikası’nda çalışmaya başlamıştı. Son dönemde ekonomik krizden dolayı işten çıkartıldı ve askere gitmek zorunda kaldı. Babam ise sıhhi tesisat ustası ama sigortasız çalışmak durumunda haliyle. Bu döneme kadar annem ve babam birinci dereceden yakın oldukları için abim üzerinden sigortadan faydalanıyorlardı. Şimdi ise benim çalışmam gerek. Okurken sigortalı bir işte çalışabilmeme rağmen devlet yurdunda kaldığım için bu da pek mümkün görünmüyor. Tüm bu sebepler, özellikle de annemin düzenli olarak doktora gidebilmesi için benim yurttan ayrılıp sigortalı bir işe girmemi gerektiriyor.

İş bulabilme ve çalışma olanakları hakkında ne düşünüyorsun?

İllaki dışarı çıktığında pek çok ilanla karşılaşıyorsun fakat çoğu daha ucuza insan çalıştırmanın derdinde. Hele bir de öğrenciysen verdikleri ücretler çok düşük oluyor. Ayrıca devlet yurdunda kaldığımdan giriş çıkış saatlerine uygun iş bulabilmem epey zor.

2bin 20 lira olarak belirlenen asgari ücret sence yeterli mi?

Ulaşım, yemek, barınma giderleri derken geçinmenin zor olacağını düşünüyorum. Hatta 2bin 20 değil de 2 bin 500 TL dahi olsa masrafları karşılama konusunda yetersiz kalırdı.

Ekonomik kriz hayatını nasıl etkiliyor?

Ekonomik kriz abimin işten çıkarılmasına, babamın işlerinin azalmasına sebep oldu. Doğal olarak da benim okuma koşullarım zorlaştı. 21 yaşındayım ve hem geçinmek hem de okumak zorundayım. Bu da derslerime adapte olamamı engelliyor haliyle...