Gazeteci olabilmek de Metin olabilmekte

Murat UYSAL

İstanbul Aydın Üniversitesi

Ufacık bir çocuğum ya lisedeyim ya liseye başlamak üzereyim. Bir yerden bir tını, bir ağıt. Henüz kime ne için yakıldığını, yazıldığını ne ben biliyorum ne yanımda yöremde kimse. Var bir acı fakat. Bir ana var, bir Metin var; istemiyor Metin ölsün, istemiyorum Metin ölsün, istemiyoruz Metin ölsün. Uzaksa böyle uzak. Bilmeden kimdir ana, bilmeden kimdir Metin. Yakınsa böyle yakın. En derininde taa içeride vurma zalım vurma nolur.

Yaş o yaş bildiğim varsa Metin gazeteci. “Suçsa bu mu?” diyor o yaş. Sığmıyor daracık kafama, bir gazeteci ölüyor, bir ana ağlıyor. Bir ana ağlıyor ki göz yaşa dayanmıyor. Sanki bize ses oluyor öteden taa ötenden. Yaş o yaş akıtılan tüm yaşlar Metin’e gidiyor.

Yaş şu yaş, yaş bu yaş büyüyorum. Şu yaş oluyor, Metin'i biliyorum. Yine şu yaş Uğur'u biliyorum, ardı sıra geliyor Sabahattin geliyor. Metin'i yaşattıkça en içimde büyüyorum. Yaş bu yaş oluyor bakıyorum ardıma suç diyorum gazeteci olmak da suçsa eğer Metin olabilmek de. Atıyorum omzuma çantamı asıyorum baba evimin baş köşesine Metin'in anısını. Anama benden Metin'i bırakıyorum. Yanıma Metin'den, Metin gibi olabilmeyi alıyorum.

Gün dönüyor yaş şu oluyor, bu oluyor takvim yaprakları bir bir düşüyor. 8 Ocak gelip çatıyor. “23 yıl” diyorsun dinmez mi acı? “Dinmez biliyorsun da son bulmaz mı?” diye sormadan geçemiyorsun. Bulmuyor fakat ne Metin son oluyor ne Metin'den sonrakiler. Sadece 2018’de Metin'in ardından kalan dünyada, 80 gazeteci öldürülüyor. 23 yıl sonraki, bu yaşımın dünyasında, 348 gazeteci tutsak ediliyor. Meslekten atmalar, türlü yasaklar, engeller… Yaptığı haberle bir gün önce ödüllere layık görülen gazeteci, ertesi gün aynı haber için hakim karşısına geçebiliyor. Bu kadar öldürülürken biz, eli sopalı insanlara, birileri hedef diye bizi gösterebiliyor. Bir ana tıpkı 23 yıl önceki gibi oğlunun eve sağ salim dönmesini bekliyor.

Tiz sesim, tiz şimdilik sesimiz fakat gün dönüyor, yaş büyüyor Metin yaşıyor. Metin Mücadelemizde yaşıyor. Metin’leriz biz, polis işkencesinde öldürülen yahut bir köşe başında sırtından 3 kurşunla vurulan gazetecileriz biz, görmeden katilimizin yüzünü gözleri kapananlarız. Düşmesin kimse umutsuzluğa, ölenler değiliz asla biz. Mücadele ki yaşatacak bizileri, Metin'leri, öldürülen tüm gazetecileri. Mücadele ki kurtaracak tüm tutsak gazetecileri.