2018'den 2019'a geçerken gençlik neler yaşadı?

ATANAMAYAN ÖĞRETMENLER

2018 yılında atama bekleyen öğretmen sayısı 438 bin 134’e yükselmesine rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı bu süre zarfında 20 bin 127 sözleşmeli öğretmen atama kararı aldı. Atanamayan öğretmenlerin sayısı her geçen gün artarken, öğretmen adaylar ciddi psikolojik sorunlar yaşayıp intiharın eşiğine geliyor, 2018 yılı içerisinde 8 adet öğretmen adayı aynı nedenlerle yaşamına son verdi.

İŞ CİNAYETLERİ

Başta mega projelerde olmak üzere Tüm türkiye genelinde ilk on bir ayda en az 1797 işçi, inşaat, tarım, taşımacılık, ticaret/büro, madencilik, sağlık, güvenlik, belediye/genel işler ve metal işkollarında çalışırken yaşamını yitirdi.

SAYA

2018 yılında ayakkabı firmalarının sayacılara ilettiği yüzde 10 zam önerisinin enflasyon ve dolar kurunda yaşanan artış ile birlikte kabul edilemez olması üzerine, Adana’da sayacılar, yüzde 40 zam talebi ile greve çıktı.

ÇİFTLİKBANK

2016 yılında Mehmet Aydın tarafından kurulan Çiftlik Bank adlı oyun ile birlikte Türkiye tarihindeki en büyük dolandırıcılık olaylarından biri yaşandı. Oyunun kurucusu Mehmet Aydın dolandırıcılık sonucu elde ettiği 113.4 milyon TL ile Uruguay’a, arkasında 77 bin mağdur bırakarak, kaçtı.

TREN KAZALARI

Hızlı bir şekilde yetiştirilmek üzere inşa edilen yeni tren hatlarda yaşanan ihmaller ve denetim eksikliklerinden kaynaklı kazalar, Çorlu’da 24 ve Ankara’da ise 9 kişinin ölümüne sebep olurken, yüzlerce kişinin yaralanmasına yol açtı.

FLORMAR

Gebze’de çalışma saatlerinin ağırlığı ve maaşların yetersiz kalması sebebiyle Petrol-İş Sendikasına üye oldukları için işten atılan Flormar işçilerinin direnişi 15 Mayıs’tan bu yana sürüyor. Flormar değil direniş güzelleştirir.

ODTÜ ORYANTASYON

ODTÜ topluluklarının her sene yaptığı geleneksel topluluk oryantasyonu 2018’de valilik tarafından “güvenlik” gerekçesiyle iptal edildi. Öğrenci toplulukları irtibat kurmaya, toplanmaya ve durumu tartışmaya başladı Bir gün sonra ise ODTÜ öğrencileri yasaklanan topluluk oryantasyonunu 60’ı geçkin topluluk, kulüp ve kurumun katılımıyla başarıyla gerçekleştirdi.

İTÜ VADİ

İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri, Vadi Yurtları yemekhanesinin kapanmasına tepki göstermiş ve öğrencilerden topladıkları imza dilekçeleri ile rektörlüğe yürüyüş duyurmuşlardı. Öğrencilerin bu çabaları ve kararlılığı rektörlüğe geri adım attırdı.

3. HAVALİMANI

Kötü çalışma koşullarına ve iş cinayetlerine karşı havalimanı inşaatında iş bırakma eylemi yapan 3. havalimanı işçilerine jandarmanın biber gazlı müdahalesine maruz kaldılar. İşverene Eyleme katılan işçiler işten atılmaması, servis sorununun ve yatakhanelerdeki tahta kurusu sorununun çözülmesi, ödenmeyen ücretlerin ödenmesi gibi taleplerini içeren 15 maddelik bir liste sunan işçilerin talepleri kabul edilmedi. Eylemden sonraki gün sabaha karşı yapılan operasyonla çok sayıda işçi gözaltına alındı. Gözaltına alınan işçilerden hakkında dava açılan 31'i tutuklu, 61 işçinin yargılandığı davada hakim, işçilerin eylemlerinde haklı olduklarını kanıtladıkları savunmaları ile birlikte bir kişi hariç tüm işçi ve sendikacıların tahliyesine karar verdi.

ENFLASYON-DÖVİZ KURU

2018’de Türkiye ekonomisinin tüm alt başlıklarındaki değişimlerde en büyük pay sahibi döviz kurları ve enflayonda yaşanan artış oldu. 2017 yıl sonunda 3,79 TL olan Dolar kuru, 27 Aralık 2018’e geldiğimizde 5,3 TL’ye, 4,06 TL olan Euro 6,04 TL’ye ve 4,72 TL olan Pound 6,7 TL’ye çıktı. TÜİK tarafından aylık olarak yayınlanan ve 407 farklı madde incelenerek hesaplanan tüketici fiyat endeksi (TÜFE), Aralık 2017’de yıllık olarak %11,92’ydi. 2018’in son açıklanan enflasyonu olan Kasım 2018’de de enflasyon, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,62 oldu. Ayrıca ekim ayında gerçekleşen %25,24’lük enflasyon oranı da son yılların en yüksek enflasyon oranı oldu.

SEÇİM

“TAMAM” sloganı ile hem sosyal medyada hem de alanlarda siyasi olarak belirli taraflarda yer aldığı, seçim sonrası ise gençliğin seçim sonuçlarının güvenilirliğini sorgulayarak çoğu noktada oy sayımı için nöbet tuttuğu süreçte gençlik için yeni yılda yeniden ve daha güçlü verilmesi gereken bir mücadelenin gerekliliği anlaşılmış oldu.

ÜNİVERSİTELERİN BÖLÜNMESİ

Dördü vakıf 20 yeni üniversite kurulması için hazırlanan yasa tasarısı TBMM'de kabul edilerek, yasalaştı. Öğrenciler ‘Üniversiteme dokunma’, ‘Fakülteme dokunma’, ‘Bu bir tarihtir geleceğe aittir’ dövizleriyle Beyazıt Meydanı’nda bir araya gelerek tasarının geri çekilmesini istediler. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin İstanbul Üniversitesi’nden ayrılmasına yönelik; öğrenciler, öğretim üyeleri, hastalar ve esnaf insan zinciri oluşturarak hastanelerini sararak yasa tasarısının amasız, koşulsuz geri çekilmesini istedi. Bu eylemlerle birlikte üniversite öğrencileri farklılıklarına rağmen eğitim hakkı talepleri ile kitlesel olarak bir araya gelebileceklerini göstermiş oldular.

YENİ SINAV SİSTEMLERİ

Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversiteye giriş sisteminde bir çalışma yapıldığı yönündeki açıklamaları ile birlikte altyapısı ve yapılacak değişiklikler belli olmadan uygulamaya konan 2018 yılı itibariyle hem liseye geçiş sınavı hem de üniversiteye geçiş sınavında yapılan yapısal değişiklikler ile TEOG yerine LGS, YGS-LYS yerine ise YKS sistemi uygulanmaya başlayacak.

İZBAN

İzmir’de toplu ulaşımın en önemli araçlarından biri olan İZBAN'da makinist, tekniker, teknisyen, istasyon operatörü, gişe çalışanı olarak görev yapan 343 işçi %26 zam talebi ile greve çıktı. İZBAN’ın kendilerine sunduğu Demiryol-İş Sendikası'na üye işçiler ilk yıl için yüzde 27 net, ikinci yıl ise enflasyon oranında zam verirken İZBAN yönetimi bütün sosyal haklar dahil yüzde 22 zam önerdi. İşçilerin 112 günlük ikramiye talebine karşı İZBAN bürokratları 95 gün ikramiye önerdi. Yine işçilerin talepleri arasında olan sürüş ve vardiya tazminatı taleplerinde da anlaşma varılamadı. Anlaşmaya varılana kadar grevi sürdüreceklerini belirten işçilerin eylemi tüm kararlılığı ile sürüyor.

LİSELERDE TACİZ

İstanbul Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinin, okuldan mezun olan ve bu yıl üniversiteye başlayan bir öğrenciyi taciz ettiği öne sürülen coğrafya öğretmeninin görevine devam etmesine karşı yaptığı eylem hem okul hem de Türkiye genelinde liselerde taciz olaylarının hasır altı edilmemesi için önemli bir dönüm noktası oldu. Öğrencilerin eylemi ile konu meclis gündemine taşındı. Okul yönetimi ise tacizi protesto eden öğrencilerden 15’ine uzaklaştırma cezası verdi.