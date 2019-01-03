ODTÜ’de bir yıl nasıl geçti?

Selen ADIGÜZEL

ODTÜ

ODTÜ’de 2018 yılı öğrencilerin uzun zamandır hiç bu kadar yoğun hissetmedikleri baskılara karşı verdikleri mücadele ile geçti. Ülke genelinde tek parti-tek adam rejiminin inşası, okul içerisinde ise rektörün bu rejimin bir temsilcisi ve yansıtıcı olması, öğrencilerde bir araya gelme eğilimi de yarattı. Öğrenciler sene boyunca çeşitli birlikler kurarak, dayanışma örnekleri sergileyerek veya kitlesel eylemler düzenleyerek seslerini duyurmaya çalıştılar. Peki 2018 yılında ODTÜ’de neler yaşandı?

KAMPÜS DE BİZİM, KANTİNLER DE

2018 yılının ilk ayları sakin geçse de nisan ayında ODTÜ açısından önemli sayılacak 2 olay yaşandı. Bunlardan birincisi yönetimin kantinlerde zam uygulamasına gitmesi sonucunda yaşandı. Rektörlüğün bu kararı üzerine hazırlık öğrencileri ÖTK aracılığıyla güçlü bir boykot örgütlediler. Bir gün süren boykot, öğrencilerin kazanımlarıyla sonuçlandı.

Nisan ayında ODTÜ’de yaşanan bir diğer önemli olay ise şenlikler yasaklanırken okul içerisinde Koç grubunun gerçekleştirdiği KoçFest’e karşı protestolar oldu. “Bizim bisikletle giremediğimiz Devrim Stadyumu çimlerine Mustang girmesine izin vermeyiz.” diyen ODTÜ öğrenci ve topluluklarının ortak emekleri ile ortaya koydukları Bahar Şenlikleri, Valilik yasağı gerekçe gösterilerek bir güne indirilmeye çalışılırken üniversite içerisinde doğrudan bir sermaye grubunun yakın tarihlerde düzenlemek istediği KoçFest’e izin verilmesini kabul etmeyen ODTÜ öğrencileri, Rektörlük önünde bir güne yakın süren bir protesto gerçekleştirdiler. Gün boyunca Rektörlük önünde bekleyen öğrenciler, bu mücadelenin sonunda şenliklerini 3 gün boyunca gerçekleştirdiler.

MEZUNİYET’TE REKTÖRLÜK SINIFTA KALDI

Geride bıraktığımız senede ODTÜ’de en çok konuşulan olay 2018 Mezuniyet Töreni ve sonrasında yaşananlar oldu. ODTÜ Mezuniyet Töreni’nde açılan pankartlar her sene olduğu gibi bu sene de oldukça konuşuldu. Öğrencilerin okul içerisindeki baskıcı politikalara karşı örgütledikleri protestoyu kayıt altına alıp sosyal medya üzerinden yayınlayan ODTÜ Medya Topluluğu’nun ekipmanlarına temmuz ayında el koyuldu. Mezuniyet Töreni’nde açılan bir pankarttan dolayı da 4 ODTÜ öğrencisi gözaltına alındı. Bunun üzerine arkadaşlarına destek olmak isteyen ODTÜ öğrencileri bir yürüyüş düzenlemek istediler fakat Rektörlük’ün de onayıyla okul içerisine polis girmesi sonucunda bu yürüyüş gerçekleştirilemedi. Baskılara karşı dik duracaklarını, mücadeleye devam edeceklerini söyleyen öğrenciler ise sınıflarında, fakültelerinde, bölüm kantinlerinde izin verilmeyen açıklamalarını okuyarak herkesi en yerelden mücadeleye çağırdılar.

ORYANTASYON İÇİN KULÜPLER BİR ARADA

Yaz dönemi bu gözaltı olayları ve Medya Topluluğu’nun faaliyetinin askıya alınmasının tartışmalarıyla geçerken yeni dönem öğrenciler açısından oldukça hızlı başladı. Okul açılışından iki gün önce gerçekleşecek olan ODTÜ Toplulukları Oryantasyonu, aynı gün okula Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geleceğinden dolayı oryantasyon gününden bir gün önce akşam saatlerinde Rektörlük tarafından atılan bir e-posta aracılığıyla “güvenlik gerekçesi” ile iptal edilmeye çalışıldı. Bunun üzerine bir toplantı alan ODTÜ Öğrenci Toplulukları bir dayanışma örneği sergileyerek aylar öncesinden hazırlandıkları oryantasyonu belirlenen saatte, belirlenen yerde oldukça yüksek bir katılımla gerçekleştirdiler.

Okulda iki hafta üst üste gerçekleşen öğrencilerin ölümü, ODTÜ öğrencilerini üzen olaylar oldu. Öncelikle okul öğrencilerinden birinin intihar etmesi, bir hafta sonra bir öğrencinin ihmaller sonucu hayatını kaybetmesi öğrencilerin tepkisini çekti. Yaşanan olaylarda ODTÜ Rektörlüğü ve ona bağlı müdürlüklerin ihmalleri olduğunu düşünen ODTÜ öğrencileri, “Yaşamak İstiyoruz” başlıklı bir imza kampanyası başlattılar. 3000’in üzerinde imza toplayan öğrenciler bir yürüyüş ile bu imzaları Rektörlük’e teslim ettiler.

BASKILAR ARTIYOR

Yılın sonlarına doğru okul içerisindeki baskı oldukça arttı. 19 Aralık günü okulda düzenlenecek üç etkinlik Rektörlük tarafından engellenmeye çalışıldı. Bu etkinliklerden biri olan ODTÜ Emek Gençliği’nin “Ekonomik Kriz, Etkileri ve Nedenleri” başlıklı paneli 300 kişiyi aşkın katılımla gerçekleşti. Diğer etkinliklerden biri ise polis baskısından sonra okulda başka bir yere taşınarak gerçekleştirildi. Etkinlikten bir gün sonra bu etkinlikleri sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan ODTÜ Medya Topluluğu kapatıldı, okul içerisinde resmi olarak bulunmayan grupların seçim süreci boyunca etkinlik yapması engellendi.

2018 yılı boyunca hükümet politikalarını okul içerisinde uygulamaya çalışan ve öğrencilerin özgürce tartışabilecekleri ortamları ellerinden almaya veya daraltmaya çalışan ODTÜ Rektörlüğü farklı yollar ve araçlar denese de ODTÜ öğrencileri bir araya gelerek mücadele ettiler ve belirli kazanımlar elde ettiler. Bizlere düşen ise 2018 yılında edindiğimiz deneyimlerden yola çıkarak 2019 yılında baskılara karşı bir arada durarak yeni kazanımlar elde etmek, mücadeleyi büyütmek olacak.

ODTÜ ÖĞRENCİLERİ EMEĞİN SAFLARINDA

Öğrencilerin bir araya gelerek mücadele etmesinin en önemli göstergelerinden biri olarak ODTÜ öğrencileri Ankara’da yapılan 1 Mayıs kutlamalarına “Özgür üniversite için sömürüyü yıkmaya, emeğin saflarına” sloganı ve talepleriyle son yılların en kitlesel ODTÜ Öğrencileri kortejini gerçekleştirdiler. Şenliklerin 2. günü düzenlenen ve bir ODTÜ geleneği haline gelmiş Devrim Yürüyüşü ise bu yıl, geçen senekilerden farklı olarak, ODTÜ Öğrencileri korteji ile gerçekleşti. Öğrenciler bu durumla birlikte bir araya gelmenin ve baskılara karşı birlikte mücadele etmenin önemini vurgulamış oldu.