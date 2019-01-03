03 Ocak 2019 17:29
Son Düzenlenme Tarihi: 03 Ocak 2019 18:03

ODTÜ’de bir yıl nasıl geçti?

Peki 2018 yılında ODTÜ’de neler yaşandı?

ODTÜ’de bir yıl nasıl geçti?

 

Fotoğraf: Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0

    • Paylaş

    Selen ADIGÜZEL
    ODTÜ

    ODTÜ’de 2018 yılı öğrencilerin uzun zamandır hiç bu kadar yoğun hissetmedikleri baskılara karşı verdikleri mücadele ile geçti. Ülke genelinde tek parti-tek adam rejiminin inşası, okul içerisinde ise rektörün bu rejimin bir temsilcisi ve yansıtıcı olması, öğrencilerde bir araya gelme eğilimi de yarattı. Öğrenciler sene boyunca çeşitli birlikler kurarak, dayanışma örnekleri sergileyerek veya kitlesel eylemler düzenleyerek seslerini duyurmaya çalıştılar. Peki 2018 yılında ODTÜ’de neler yaşandı?

    KAMPÜS DE BİZİM, KANTİNLER DE

    2018 yılının ilk ayları sakin geçse de nisan ayında ODTÜ açısından önemli sayılacak 2 olay yaşandı. Bunlardan birincisi yönetimin kantinlerde zam uygulamasına gitmesi sonucunda yaşandı. Rektörlüğün bu kararı üzerine hazırlık öğrencileri ÖTK aracılığıyla güçlü bir boykot örgütlediler. Bir gün süren boykot, öğrencilerin kazanımlarıyla sonuçlandı.

    Nisan ayında ODTÜ’de yaşanan bir diğer önemli olay ise şenlikler yasaklanırken okul içerisinde Koç grubunun gerçekleştirdiği KoçFest’e karşı protestolar oldu. “Bizim bisikletle giremediğimiz Devrim Stadyumu çimlerine Mustang girmesine izin vermeyiz.” diyen ODTÜ öğrenci ve topluluklarının ortak emekleri ile ortaya koydukları Bahar Şenlikleri, Valilik yasağı gerekçe gösterilerek bir güne indirilmeye çalışılırken üniversite içerisinde doğrudan bir sermaye grubunun yakın tarihlerde düzenlemek istediği KoçFest’e izin verilmesini kabul etmeyen ODTÜ öğrencileri, Rektörlük önünde bir güne yakın süren bir protesto gerçekleştirdiler. Gün boyunca Rektörlük önünde bekleyen öğrenciler, bu mücadelenin sonunda şenliklerini 3 gün boyunca gerçekleştirdiler.

    MEZUNİYET’TE REKTÖRLÜK SINIFTA KALDI

    Geride bıraktığımız senede ODTÜ’de en çok konuşulan olay 2018 Mezuniyet Töreni ve sonrasında yaşananlar oldu. ODTÜ Mezuniyet Töreni’nde açılan pankartlar her sene olduğu gibi bu sene de oldukça konuşuldu. Öğrencilerin okul içerisindeki baskıcı politikalara karşı örgütledikleri protestoyu kayıt altına alıp sosyal medya üzerinden yayınlayan ODTÜ Medya Topluluğu’nun ekipmanlarına temmuz ayında el koyuldu. Mezuniyet Töreni’nde açılan bir pankarttan dolayı da 4 ODTÜ öğrencisi gözaltına alındı. Bunun üzerine arkadaşlarına destek olmak isteyen ODTÜ öğrencileri bir yürüyüş düzenlemek istediler fakat Rektörlük’ün de onayıyla okul içerisine polis girmesi sonucunda bu yürüyüş gerçekleştirilemedi. Baskılara karşı dik duracaklarını, mücadeleye devam edeceklerini söyleyen öğrenciler ise sınıflarında, fakültelerinde, bölüm kantinlerinde izin verilmeyen açıklamalarını okuyarak herkesi en yerelden mücadeleye çağırdılar.

    ORYANTASYON İÇİN KULÜPLER BİR ARADA

    Yaz dönemi bu gözaltı olayları ve Medya Topluluğu’nun faaliyetinin askıya alınmasının tartışmalarıyla geçerken yeni dönem öğrenciler açısından oldukça hızlı başladı. Okul açılışından iki gün önce gerçekleşecek olan ODTÜ Toplulukları Oryantasyonu, aynı gün okula Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geleceğinden dolayı oryantasyon gününden bir gün önce akşam saatlerinde Rektörlük tarafından atılan bir e-posta aracılığıyla “güvenlik gerekçesi” ile iptal edilmeye çalışıldı. Bunun üzerine bir toplantı alan ODTÜ Öğrenci Toplulukları bir dayanışma örneği sergileyerek aylar öncesinden hazırlandıkları oryantasyonu belirlenen saatte, belirlenen yerde oldukça yüksek bir katılımla gerçekleştirdiler.

    Okulda iki hafta üst üste gerçekleşen öğrencilerin ölümü, ODTÜ öğrencilerini üzen olaylar oldu. Öncelikle okul öğrencilerinden birinin intihar etmesi, bir hafta sonra bir öğrencinin ihmaller sonucu hayatını kaybetmesi öğrencilerin tepkisini çekti. Yaşanan olaylarda ODTÜ Rektörlüğü ve ona bağlı müdürlüklerin ihmalleri olduğunu düşünen ODTÜ öğrencileri, “Yaşamak İstiyoruz” başlıklı bir imza kampanyası başlattılar. 3000’in üzerinde imza toplayan öğrenciler bir yürüyüş ile bu imzaları Rektörlük’e teslim ettiler.

    BASKILAR ARTIYOR

    Yılın sonlarına doğru okul içerisindeki baskı oldukça arttı. 19 Aralık günü okulda düzenlenecek üç etkinlik Rektörlük tarafından engellenmeye çalışıldı. Bu etkinliklerden biri olan ODTÜ Emek Gençliği’nin “Ekonomik Kriz, Etkileri ve Nedenleri” başlıklı paneli 300 kişiyi aşkın katılımla gerçekleşti. Diğer etkinliklerden biri ise polis baskısından sonra okulda başka bir yere taşınarak gerçekleştirildi. Etkinlikten bir gün sonra bu etkinlikleri sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan ODTÜ Medya Topluluğu kapatıldı, okul içerisinde resmi olarak bulunmayan grupların seçim süreci boyunca etkinlik yapması engellendi.

    2018 yılı boyunca hükümet politikalarını okul içerisinde uygulamaya çalışan ve öğrencilerin özgürce tartışabilecekleri ortamları ellerinden almaya veya daraltmaya çalışan ODTÜ Rektörlüğü farklı yollar ve araçlar denese de ODTÜ öğrencileri bir araya gelerek mücadele ettiler ve belirli kazanımlar elde ettiler. Bizlere düşen ise 2018 yılında edindiğimiz deneyimlerden yola çıkarak 2019 yılında baskılara karşı bir arada durarak yeni kazanımlar elde etmek, mücadeleyi büyütmek olacak.

    ODTÜ ÖĞRENCİLERİ EMEĞİN SAFLARINDA

    Öğrencilerin bir araya gelerek mücadele etmesinin en önemli göstergelerinden biri olarak ODTÜ öğrencileri Ankara’da yapılan 1 Mayıs kutlamalarına “Özgür üniversite için sömürüyü yıkmaya, emeğin saflarına” sloganı ve talepleriyle son yılların en kitlesel ODTÜ Öğrencileri kortejini gerçekleştirdiler. Şenliklerin 2. günü düzenlenen ve bir ODTÜ geleneği haline gelmiş Devrim Yürüyüşü ise bu yıl, geçen senekilerden farklı olarak, ODTÜ Öğrencileri korteji ile gerçekleşti. Öğrenciler bu durumla birlikte bir araya gelmenin ve baskılara karşı birlikte mücadele etmenin önemini vurgulamış oldu.

    ÖNCEKİ HABER

    HAYTAP, Çiğli'deki Deve Güreşleri Festivali'nin iptalini istedi
    YAZARLAR
    Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Emekçilerin enflasyonu değil zenginlerin enflasyonu düşüyor

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Grev azlığı ‘memnuniyetten’ mi ‘yasaktan’ mı?

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    “Mağduriyet yok”muş!

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Sadakat

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Büyük yürüyüş, 4 Ocak 1991

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Sigaradan süte

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Şiddet nereden besleniyor?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Meteoroloji: Yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak
    Meteoroloji: Yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde hava durumunun kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışlı geçeceği öngörüldü.

    GÜNCELLENDİ
    Öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar toprağa verildi
    Öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar toprağa verildi

    Çankaya Üniversitesi Hukuk Bölümü öğrencisi Hasan İsmail H. tarafından öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar, gözyaşları içinde toprağa verildi.

    Tanrıkulu’nun Kürtçe mesajına Ulusal Kanal’dan aşağılayıcı yorum
    Tanrıkulu’nun Kürtçe mesajına Ulusal Kanal’dan aşağılayıcı yorum

    CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun yeni yıl için yaptığı Kürtçe paylaşım Ulusal Kanal’daki bir programda aşağılandı. Tanrıkulu tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    Kaşıkçı cinayeti davası: Suç ispatlanmadıkça ceza uygulanamaz
    Kaşıkçı cinayeti davası: Suç ispatlanmadıkça ceza uygulanamaz

    Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açılan davanın ilk duruşması başladı. 11 şüpheliden 5'i için savcı idam talep etti.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul'da hava durumu: AKOM'dan kar uyarısı (3 Ocak 2019)
    İstanbul'da hava durumu: AKOM'dan kar uyarısı (3 Ocak 2019)

    Akşam saatlerinden itibaren İstanbul'un batı ilçelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

    BAİBÜ öğrencileri, ulaşımla ilgili topladıkları imzaları iletti
    BAİBÜ öğrencileri, ulaşımla ilgili topladıkları imzaları iletti

    Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri, ulaşım problemlerinin çözülmesi talebiyle topladıkları imzaları Bolu Belediyesine iletti.

    GÜNCELLENDİ
    Rusya'daki doğal gaz patlamasında ölü sayısı 39'a yükseldi
    Rusya'daki doğal gaz patlamasında ölü sayısı 39'a yükseldi

    Rusya'nın Magnitogorsk kentindeki gaz patlamasında yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları sona erdi.

    Açlık grevindeki Leyla Güven’in durumu kritik aşamada!
    Açlık grevindeki Leyla Güven’in durumu kritik aşamada!

    Diyarbakır Barosu, açlık grevinde 57. günü geride bırakan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in durumunun kritik aşamaya geldiğini belirtti.

    Fotoğraf ve videolarla Türkiye ve dünyadan yeni yıl kutlamaları
    Fotoğraf ve videolarla Türkiye ve dünyadan yeni yıl kutlamaları

    Yeni yıl kutlamaları büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Dünya genelinde yüz binlerce kişi, yağışlı ve soğuk havaya aldırmadan meydanları doldurdu.

    Diğer hikayeler...
    12. Çukurova Kitap Fuarı 5 Ocak'ta başlıyor
    12. Çukurova Kitap Fuarı 5 Ocak'ta başlıyor
    J.R.R Tolkien kimdir?
    J.R.R Tolkien kimdir?
    Fatih Terim: Serdar Aziz ve Eren Derdiyok kadro planımızda yok
    Fatih Terim: Serdar Aziz ve Eren Derdiyok kadro planımızda yok
    GÜNCELLENDİ
    Çin’in uzay aracı, Ay’ın keşfedilmemiş bölümüne indi
    Çin’in uzay aracı, Ay’ın keşfedilmemiş bölümüne indi
    HDP Diyarbakır ve İstanbul'da miting düzenleyecek
    HDP Diyarbakır ve İstanbul'da miting düzenleyecek

    HDP, açlık grevlerine dikkat çekmek amacıyla 19 Ocak'ta İstanbul ve Diyarbakır'da 'Demokrasi, özgürlük ve adalet' şiarıyla miting düzenleyecek.

    TİS sürecindeki Kartal Belediyesi işçileri: Taleplerimiz kabul edilsin
    TİS sürecindeki Kartal Belediyesi işçileri: Taleplerimiz kabul edilsin

    TİS sürecindeki Kartal Belediye işçileri, yönetiminin kendileri lehine hiçbir maddeyi kabul etmediğini belirtti.

    Özsüt işçilerinin ücretleri 2 aydır ödenmiyor
    Özsüt işçilerinin ücretleri 2 aydır ödenmiyor

    İzmir’de kurulu Özsüt Fabrikasında geçtiğimiz aylarda düzensiz ödenen ücretler son 2 aydır ödenmiyor. İşçiler duruma tepkili.

    CHP Milletvekili Mahmut Tanal: Anayasa’nın eşitlik ilkesi çiğneniyor
    CHP Milletvekili Mahmut Tanal: Anayasa’nın eşitlik ilkesi çiğneniyor

    CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, YSK'nın tutukluların yerel seçimlerde oy kullanmalarını kısıtlayan kararını KDK ve İHEK'e taşıdı.

    Ankara'daki tren kazasının telsiz konuşmaları ortaya çıktı
    Ankara'daki tren kazasının telsiz konuşmaları ortaya çıktı

    9 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın öncesinde makinistlerle hareket memuru ve kaza sonrası TCDD personeli arasındaki telsiz konuşmaları ortaya çıktı.

    GÜNCELLENDİ
    2018 enflasyonu yüzde 20,30 oldu
    2018 enflasyonu yüzde 20,30 oldu

    Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı, buna göre yıllık enflasyon yüzde 20,30 oldu. Kamu emekçilerine ödenecek enflasyon farkı netleşti.

    Türkiye'nin sayılı zenginleri Malta vatandaşlığına geçti
    Türkiye'nin sayılı zenginleri Malta vatandaşlığına geçti

    Türkiye'nin sayılı patronları Malta vatandaşlığına geçti. Yatırım karşılığı vatandaşlık alanlar arasında Sabancılar da var.

    Finlandiya’da çevrecilerden maden ocağına barikat
    Finlandiya’da çevrecilerden maden ocağına barikat

    Finlandiya’da maden ocağına giden yola barikat kuran çevreciler, maden şirketinin çalışmalarının durdurulmasını talep etti.

    CHP: Enflasyon rakamlarıyla oynamak dar gelirliden çalmaktır
    CHP: Enflasyon rakamlarıyla oynamak dar gelirliden çalmaktır

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, ücretlere düşük zam yapmak için resmi enflasyon rakamlarının düşük açıklandığını söyledi.

    Ceren Damar'ın öldürülmesi, bilim insanlarını hedef alan dilin sonucu
    Ceren Damar'ın öldürülmesi, bilim insanlarını hedef alan dilin sonucu

    Eğitim Sen Başkanı Feray Aydoğan ve Siyaset Bilimci Ayşen Uysal, Damar'ın öldürülmesini bilim insanlarını hedef alan dilin sonucu olarak yorumladı.

    Kablonet'te AKN gitti AST geldi, en hızlı sınırsız paket aylık 500 TL
    Kablonet'te AKN gitti AST geldi, en hızlı sınırsız paket aylık 500 TL

    Kablonet de internet tarifelerini duyurdu. Bant genişliği kullanımının yoğun olduğu 19:00-00:00 saatleri arası hız düşüren tarifeler dikkat çekti.

    Ekoloji Birliği: Bülent Şık değil, Sağlık Bakanlığı suçludur
    Ekoloji Birliği: Bülent Şık değil, Sağlık Bakanlığı suçludur

    Ekoloji Birliği, gizlenen kanser raporunu halka açıkladığı için hapis istemiyle yargılanan Bülent Şık'a sahip çıktı: Asıl suçlu Sağlık Bakanlığı'dır

    GÜNCELLENDİ
    Hindistan’da gericilerin ayağına dolanan kadın zinciri
    Hindistan’da gericilerin ayağına dolanan kadın zinciri

    Kadınların ‘ibadette eşitlik’ için sokağa çıktığı Hindistan’da ilk kez iki kadının dua ettiği tapınak ‘arındırıldı’. Gericilerin protestoları sürüyor.

    GÜNCELLENDİ
    Büyükada'da 9 atın ölmesine neden olan yangına kısa devre yol açmış
    Büyükada'da 9 atın ölmesine neden olan yangına kısa devre yol açmış

    Büyükada'da 9 atın yaşamını yitirdiği, 4 atın da yaralandığı yangına, ahıra gayrinizami olarak çekilen elektrik tesisatının yol açtığı ortaya çıktı.

    ABD, Patriot teklifini Türkiye'ye sundu
    ABD, Patriot teklifini Türkiye'ye sundu

    ABD, Türkiye'ye Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin satışı için teklifini sundu.

    YSK'nin "Seçime giremez" dediği EMEP'in evrakları 3 ay geciktirilmiş
    YSK'nin "Seçime giremez" dediği EMEP'in evrakları 3 ay geciktirilmiş

    YSK'nin "Seçime giremez" dediği EMEP'in Ordu'da Gürgentepe Kaymakamlığına eylül ayında ulaştırdığı belgelerin 3 ay geciktirildiği ortaya çıktı.