Üniversite yönetimi öğrenci etkinliklerini kısıtlıyor

Politik İktisat Atölyesi’nden bir öğrenci

Çukurova Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi Politik İktisat Atölyesi üniversite döneminin başından beri bir araya gelip birçok konuyu tartışıyor, konuşuyor, üretiyor. Atölyemizin neler yaptığını derginin bir önceki sayısındaki mektubumuzda ele almıştık.

Geçen hafta da “Emperyalizm” üzerine yapacağımız atölyemiz için bir araya geldik. Fakat atölye çalışmamızı yürüttüğümüz sırada sınıfa on beşe yakın güvenlik görevlisinin idari yönetimden aldığı talimatla, ortada bir suç varmış gibi hiçbir açıklama yapmadan adeta baskın yaparcasına dalmaları ve kimlik kontrolü yapıp öğrenci olduğumuzu anlamalarına rağmen bizleri apar topar dışarı atmaları bununla da yetinmeyip yarıda kalan çalışmamızı tamamlamak üzere gittiğimiz kafede de bizleri rahat bırakmamalarının, engel olmalarının tek bir açıklaması olabilir. Üniversite yönetimi, öğrencilerinin bir araya gelip konuşmasından, tartışmasından, üretmesinden ciddi anlamda rahatsız oluyor.

ATÖLYEMİZ DEVAM EDECEK

Atölye çalışması bizim için yaratıcılığın yerine ezberciliğin dayatıldığı bu sistem içerisinde kendini istediği gibi yetiştirememiş bireyler olmaktansa, çözümler üretebilen, düşünen, sorgulayan bireyler olmak hedefiyle; fikirlerimizi özgürce ifade ettiğimiz, iletişim becerilerimizi geliştirdiğimiz, derslerde öğretilen sınırlı bilgilerle yetinmeyip farklı kaynaklardan edindiğimiz bilgileri bir araya getirip birbirimizle paylaştığımız bir yer. Fakat üniversite yönetimi sorgulamayan, araştırmayan üniversiteliler istiyor. Yaşadığımız olay, üniversite yönetiminin istediği gibi yönlendiremediği, kendi kontrolü dışında kalan böylesi öğrenci oluşumlarını yok saydığını bir kez daha göstermiş oluyor.

Biz öğrencilerin hele de böyle dönemlerde kendimizi ifade edebileceğimiz alanlara daha çok ihtiyacı var. Ve şunu bir kez daha belirtmemiz gerekiyor ki biz öğrenciler bu saldırılardan geri adım atmak bir yana dursun daha fazla alanda bu etkinliklerimizi arttırmak için çaba göstereceğiz.