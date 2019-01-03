Flash TV’nin yayını kesildi
Flash TV’nin Türksat’a ödemeyi yapamayınca yayını kesildi. Paranın yatırılmasının ardından kanal izleyiciyle buluştu.
Flash Tv logosu
Son dönemde ekonomik zorluklar yaşadığı bilinen Flash TV’nin Türksat’a ödemeyi yapamayınca yayını kesildi. Paranın yatırılmasının ardından kanal izleyiciyle buluştu.
Flash TV’nin yayın akışının büyük bölümünü eğlence programlarına ayırıyordu.
Medyaradar’ın haberine göre; Ömer Ziya Göktuğ’un sahibi olduğu, 1993 yılında yayın hayatına başlayan Flash TV, Türkiye’nin ikinci özel televizyonu olma özelliğini taşıyor.
Flash TV, zaman zaman eğlence programları ve Reality Show yayınları sebebiyle RTÜK tarafından ağır cezalara çarptırılıyordu. (MEDYA SERVİSİ)
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