Yayını kesilen Flash TV, haber programlarına son verdi

Son dönemde ekonomik zorluklar yaşadığı bilinen Flash TV’nin Türksat’a ödemeyi yapamayınca yayını kesildi. Paranın yatırılmasının ardından kanal izleyiciyle buluştu ancak muhalif çizgide yayın yapan Gerçek Gündem ve Gece Hattı programlarını yayından kaldırdı.

Yayın akışının büyük bölümünü eğlence programlarına ayırmasına rağmen, haber bülteni ve programlarında iktidara eleştirel yayınlar yapan Flash TV, yayın kesintisinin ardından haber programlarını yayından kaldırma kararı aldı.

Yapılan açıklamada, "Son günlerde yaşanan gelişmeler nedeniyle Flash TV yönetimi Gerçek Gündem ve Gece Hattı programlarını yayından kaldırmıştır. Kamuoyuna duyurulur" denildi.

Gece Hattı programını Gökhan Taşkın, sabah kuşağında yayınlanan Gerçek Gündem programını ise Yılmaz Tunca hazırlayıp sunuyordu.

Medyaradar’ın haberine göre, Flash TV’nin kesintisi Türksat’a yatırılması gereken paranın ödenememesi ile ilgiliydi ve yatırılan ücret sonrası kanalda işler normale döndü.

Ancak kanalın tekrar izleyici ile buluşur buluşmaz, haber bültenlerini kaldırma açıklaması yapması birçok soru işaretini beraberinde getirdi.

Flash TV, zaman zaman eğlence programları ve Reality Show yayınları sebebiyle RTÜK tarafından ağır cezalara çarptırılıyordu. (MEDYA SERVİSİ)