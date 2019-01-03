03 Ocak 2019 15:55
Son Düzenlenme Tarihi: 03 Ocak 2019 17:20

Ceviz kabuğunu dolduran meseleler

“Ceviz kabuğu ceviz içini, özü koruyacak diye düşündük. Korumaya çalıştığımız şey edebiyat ve aslında insanın da ta kendisi bize göre.”

Ceviz kabuğunu dolduran meseleler

Görsel: cevizdergi.com

    • Paylaş

     

    Eren GÜLMÜŞ

    Mersin Üniversitesi

    Tarihler boyunca sanat, edebiyat, şiir halkları bir araya getirmesinden, halkın ilerici yüzü olmasından olacaktır ki, hep baskılara maruz kalmıştır. Yine sanatın, edebiyatın, şiirin, tiyatronun ve bilimin toplumsallığının, insanı ilerleten yönlerinin engellendiği, önüne geçilmeye çalışıldığı bir dönemi yaşıyoruz ülkemizde. Geçtiğimiz haftalarda önce Hacettepe Üniversitesi'nde şair Ahmet Telli'ye yapılan saldırı, ardından oyuncular Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın sırf iktidarı eleştirdikleri için gözaltına alınmaları da sanata ve edebiyata; sanatçılar, yazarlar ve şairler üzerinden bir gözdağı verme amacı taşıyor diyebiliriz. Madalyonun bir tarafı böyle karanlıkken, diğer tarafında bu karanlığı yırtmaya çalışan, geleceğin de mirasçıları olan gençler var. Mersin Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünden bir grup öğrenci de kurdukları e-dergiyle madalyonun karanlık yüzüne bir cevap veriyorlar diyebiliriz. cevizdergi.com yayın kurulu ekibinden İlkan Doğan, Mehmet Coşkun ve Zeval Tezay'la dergiyi ve son dönemdeki bu baskıyı konuşmak için bir araya geldik.

    SANSÜRE KARŞI CEVİZ KABUĞU

    Öncelikle derginin isminden başlayalım. Var mıdır özel bir anlamı?

    Derginin ismi Nazım Hikmet'in "ceviz ağacı" şiirinden etkilendiğimiz için böyle aslında. Ancak doğrudan Nazım Hikmet'e atıf yapmak istemedik ve sadece cevizi kullandık. Buradan cevize de bir anlam yükledik kendimizce. Ceviz kabuğu ceviz içini, özü koruyacak diye düşündük. Korumaya çalıştığımız şey edebiyat ve aslında insanın da ta kendisi bize göre. Aslında edebiyat yapmak da saldırıya karşı koymaktır, bir şeyleri savunmaktır. En azından günümüzdeki baskıya ve sansüre karşı ceviz kabuğunun bir şeyleri koruyacağını düşündük derginin ismine bir anlam yüklerken.

    Bu dergiyi çıkarmaya sizin iten şey nedir? Fakülde, üniversite veya ülkede ne eksikti de ihtiyaç duydunuz bu dergiye?

    Türkiye'de gençliğin bu tür yönelimlerine izin verilmiyor veya gençler teşvik edilmiyor bu konuda. Biz de kendimiz bir şeyler yapalım istedik. Daha önce öğrencilerin inisiyatifiyle çıkan böyle bir e-dergi yoktu fakültede. Gençlikte içe kapanma ve yabancılaşma var. Biz bu yabancılaşmanın içinden yeni bir şeyler üretmek istedik. Cinsiyetçi, homofobik, ırkçı yani ötekileştirici olmayan bir oluşum ihtiyacı ve amacı doğdu bizim için. Edebiyat en çok ortaklaştığımız noktaydı ve bu amaçla dergiyi oluşturduk.

    Derginin fakültede sınırlı kalmasını mı istediniz? Dergiye yönelik ne tür tepkiler aldınız çevrenizden?

    İlk olarak fakültede yaygınlaştırmaktı amaç ancak üniversite ve dışına yayılmasını da istiyorduk tabii. Şu an için dergi fakülteyi aşmaya evrilmiş durumda. Genel olarak olumlu dönütler aldık dergiye yönelik. Daha önce yapılmamasından yakınan arkadaşlar bile oldu. Olumsuz eleştiriler de oldu tabii bunlar daha çok dergideki yazılara yönelikti. Bireyi önemseyen yazılara yönelik eleştiriler oldu. Buradan, gençliğin bireycilikten rahatsız olduğunu ve toplumsallaşmanın, "biz" olmanın ihtiyacından da bahsedebiliriz herhalde. Bireyciliği toplum içinde eritmemiz gerekiyor. Yabancılaşma dediğimiz şeye de gençliğin karşı koymaya çalıştığını görüyoruz.

    “TAHAKKÜMÜ KIRMAK ÖNEMLİ”

    Dergi ne kadar zamandır yayında? Ne tür yazılar yayımlanıyor?

    8 aydır dergimiz yayımlanıyor. Deneme, öykü, şiir, gezi yazısı, inceleme gibi birçok türde yazı geliyor. Fakülteden, üniversiteden yazılar geliyor. Hatta başka illerden yazılar geldiği bile oldu. En çok şiir geliyor. (gülerek) Aziz Nesin'in dediği gibi "Türkiye'de her dört kişiden üçü şair" olduğu için heralde.

    E-dergi çıkarmanızın nedeni nedir? Zorunluluk mu, tercih mi?

    Aslında zorunluluk . Biz de öğrenciyiz sonuçta basımını yapmak maddi olarak zorlayacaktı bizi. Başlangıçta sponsor bulmaya çalıştık. Topluluklardan ve yerel sanatçılardan destek istedik ama sonuçsuz kaldı. Daha sonra dergi yerine fanzin olsun dedik bu kez de malum kağıt krizi engel oldu. Öte yandan derginin basılması için belki de bir şeylerin yoğunlaşıp, samimileşmesi gerekiyordur. Çünkü insan ilişkileri geliştikçe yoğunlaşır, yoğunlaştıkça da samimileşir. Derginin durumu da bu zincirin dışında değil bize göre.

    Baskı ve sansürden bahsettiniz. Son dönemde şairlere, tiyatroculara yapılan baskı ve KHK'lerle kapatılan kültür-sanat dergileri hakkında ne söylemek istersiniz?

    Bu tahakkümü kırmak çok önemli. Bu baskılar sadece edebiyat, sanat değil insan hayatının her yerinde: Sokakta, evde; kadına, muhalife herkese yapılıyor. Bu baskı edebiyatla, şiirle, sanatla kırılır. Bu çarkı bozacak dişliler edebiyat, şiir ve sanattır. Biz baskıya, sansüre karşı kelimeleri vicdanımızdan, bağrımızdan koparıp yazmaya devam edeceğiz.

     

     

    ÖNCEKİ HABER

    İstanbul'da hava durumu: AKOM'ndan da kar uyarısı (3 Ocak 2019)
    SONRAKİ HABER

    Kriz varsa latex eldiven yok
    YAZARLAR
    Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Emekçilerin enflasyonu değil zenginlerin enflasyonu düşüyor

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Grev azlığı ‘memnuniyetten’ mi ‘yasaktan’ mı?

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    “Mağduriyet yok”muş!

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Sadakat

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Büyük yürüyüş, 4 Ocak 1991

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Sigaradan süte

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Şiddet nereden besleniyor?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    İstanbul'da hava durumu: AKOM'dan kar uyarısı (3 Ocak 2019)
    İstanbul'da hava durumu: AKOM'dan kar uyarısı (3 Ocak 2019)

    Akşam saatlerinden itibaren İstanbul'un batı ilçelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

    BAİBÜ öğrencileri, ulaşımla ilgili topladıkları imzaları iletti
    BAİBÜ öğrencileri, ulaşımla ilgili topladıkları imzaları iletti

    Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri, ulaşım problemlerinin çözülmesi talebiyle topladıkları imzaları Bolu Belediyesine iletti.

    GÜNCELLENDİ
    Rusya'daki doğal gaz patlamasında ölü sayısı 39'a yükseldi
    Rusya'daki doğal gaz patlamasında ölü sayısı 39'a yükseldi

    Rusya'nın Magnitogorsk kentindeki gaz patlamasında yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları sona erdi.

    Meteoroloji'den Antalya için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
    Meteoroloji'den Antalya için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

    Antalya'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış ve fırtınanın etkili olmasının beklendiği bildirildi.

    GÜNCELLENDİ
    Öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar toprağa verildi
    Öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar toprağa verildi

    Çankaya Üniversitesi Hukuk Bölümü öğrencisi Hasan İsmail H. tarafından öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar, gözyaşları içinde toprağa verildi.

    Açlık grevindeki Leyla Güven’in durumu kritik aşamada!
    Açlık grevindeki Leyla Güven’in durumu kritik aşamada!

    Diyarbakır Barosu, açlık grevinde 57. günü geride bırakan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in durumunun kritik aşamaya geldiğini belirtti.

    HDP Diyarbakır ve İstanbul'da miting düzenleyecek
    HDP Diyarbakır ve İstanbul'da miting düzenleyecek

    HDP, açlık grevlerine dikkat çekmek amacıyla 19 Ocak'ta İstanbul ve Diyarbakır'da 'Demokrasi, özgürlük ve adalet' şiarıyla miting düzenleyecek.

    TİS sürecindeki Kartal Belediyesi işçileri: Taleplerimiz kabul edilsin
    TİS sürecindeki Kartal Belediyesi işçileri: Taleplerimiz kabul edilsin

    TİS sürecindeki Kartal Belediye işçileri, yönetiminin kendileri lehine hiçbir maddeyi kabul etmediğini belirtti.

    Fotoğraf ve videolarla Türkiye ve dünyadan yeni yıl kutlamaları
    Fotoğraf ve videolarla Türkiye ve dünyadan yeni yıl kutlamaları

    Yeni yıl kutlamaları büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Dünya genelinde yüz binlerce kişi, yağışlı ve soğuk havaya aldırmadan meydanları doldurdu.

    Diğer hikayeler...
    Fatih Terim: Serdar Aziz ve Eren Derdiyok kadro planımızda yok
    Fatih Terim: Serdar Aziz ve Eren Derdiyok kadro planımızda yok
    GÜNCELLENDİ
    Çin’in uzay aracı, Ay’ın keşfedilmemiş bölümüne indi
    Çin’in uzay aracı, Ay’ın keşfedilmemiş bölümüne indi
    GÜNCELLENDİ
    Güneş Sistemi'ndeki en uzak keşif girişimi başarılı oldu
    Güneş Sistemi'ndeki en uzak keşif girişimi başarılı oldu
    Komedyen Bob Einstein yaşamını yitirdi
    Komedyen Bob Einstein yaşamını yitirdi
    Özsüt işçilerinin ücretleri 2 aydır ödenmiyor
    Özsüt işçilerinin ücretleri 2 aydır ödenmiyor

    İzmir’de kurulu Özsüt Fabrikasında geçtiğimiz aylarda düzensiz ödenen ücretler son 2 aydır ödenmiyor. İşçiler duruma tepkili.

    CHP Milletvekili Mahmut Tanal: Anayasa’nın eşitlik ilkesi çiğneniyor
    CHP Milletvekili Mahmut Tanal: Anayasa’nın eşitlik ilkesi çiğneniyor

    CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, YSK'nın tutukluların yerel seçimlerde oy kullanmalarını kısıtlayan kararını KDK ve İHEK'e taşıdı.

    Ankara'daki tren kazasının telsiz konuşmaları ortaya çıktı
    Ankara'daki tren kazasının telsiz konuşmaları ortaya çıktı

    9 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın öncesinde makinistlerle hareket memuru ve kaza sonrası TCDD personeli arasındaki telsiz konuşmaları ortaya çıktı.

    GÜNCELLENDİ
    2018 enflasyonu yüzde 20,30 oldu
    2018 enflasyonu yüzde 20,30 oldu

    Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı, buna göre yıllık enflasyon yüzde 20,30 oldu. Kamu emekçilerine ödenecek enflasyon farkı netleşti.

    Türkiye'nin sayılı zenginleri Malta vatandaşlığına geçti
    Türkiye'nin sayılı zenginleri Malta vatandaşlığına geçti

    Türkiye'nin sayılı patronları Malta vatandaşlığına geçti. Yatırım karşılığı vatandaşlık alanlar arasında Sabancılar da var.

    Finlandiya’da çevrecilerden maden ocağına barikat
    Finlandiya’da çevrecilerden maden ocağına barikat

    Finlandiya’da maden ocağına giden yola barikat kuran çevreciler, maden şirketinin çalışmalarının durdurulmasını talep etti.

    CHP: Enflasyon rakamlarıyla oynamak dar gelirliden çalmaktır
    CHP: Enflasyon rakamlarıyla oynamak dar gelirliden çalmaktır

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, ücretlere düşük zam yapmak için resmi enflasyon rakamlarının düşük açıklandığını söyledi.

    Ceren Damar'ın öldürülmesi, bilim insanlarını hedef alan dilin sonucu
    Ceren Damar'ın öldürülmesi, bilim insanlarını hedef alan dilin sonucu

    Eğitim Sen Başkanı Feray Aydoğan ve Siyaset Bilimci Ayşen Uysal, Damar'ın öldürülmesini bilim insanlarını hedef alan dilin sonucu olarak yorumladı.

    Kablonet'te AKN gitti AST geldi, en hızlı sınırsız paket aylık 500 TL
    Kablonet'te AKN gitti AST geldi, en hızlı sınırsız paket aylık 500 TL

    Kablonet de internet tarifelerini duyurdu. Bant genişliği kullanımının yoğun olduğu 19:00-00:00 saatleri arası hız düşüren tarifeler dikkat çekti.

    Ekoloji Birliği: Bülent Şık değil, Sağlık Bakanlığı suçludur
    Ekoloji Birliği: Bülent Şık değil, Sağlık Bakanlığı suçludur

    Ekoloji Birliği, gizlenen kanser raporunu halka açıkladığı için hapis istemiyle yargılanan Bülent Şık'a sahip çıktı: Asıl suçlu Sağlık Bakanlığı'dır

    GÜNCELLENDİ
    Hindistan’da gericilerin ayağına dolanan kadın zinciri
    Hindistan’da gericilerin ayağına dolanan kadın zinciri

    Kadınların ‘ibadette eşitlik’ için sokağa çıktığı Hindistan’da ilk kez iki kadının dua ettiği tapınak ‘arındırıldı’. Gericilerin protestoları sürüyor.

    GÜNCELLENDİ
    Büyükada'da 9 atın ölmesine neden olan yangına kısa devre yol açmış
    Büyükada'da 9 atın ölmesine neden olan yangına kısa devre yol açmış

    Büyükada'da 9 atın yaşamını yitirdiği, 4 atın da yaralandığı yangına, ahıra gayrinizami olarak çekilen elektrik tesisatının yol açtığı ortaya çıktı.

    ABD, Patriot teklifini Türkiye'ye sundu
    ABD, Patriot teklifini Türkiye'ye sundu

    ABD, Türkiye'ye Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin satışı için teklifini sundu.

    YSK'nin "Seçime giremez" dediği EMEP'in evrakları 3 ay geciktirilmiş
    YSK'nin "Seçime giremez" dediği EMEP'in evrakları 3 ay geciktirilmiş

    YSK'nin "Seçime giremez" dediği EMEP'in Ordu'da Gürgentepe Kaymakamlığına eylül ayında ulaştırdığı belgelerin 3 ay geciktirildiği ortaya çıktı.

    İzmir Metro'da da greve doğru; Kocaoğlu yine işçileri hedefe koydu
    İzmir Metro'da da greve doğru; Kocaoğlu yine işçileri hedefe koydu

    İzmir Metro ve Tramvay işçilerinin yüzde 30'luk zam teklifi kabul görmedi. Başkan Kocaoğlu işçileri suçladı.

    GÜNCELLENDİ
    Konda'dan 10 yıllık 'toplumsal değişim' raporu: 'Mutlu' oranı azaldı
    Konda'dan 10 yıllık 'toplumsal değişim' raporu: 'Mutlu' oranı azaldı

    Konda'nın 10 yıllık toplumsal değişim raporuna göre 'Mutluyum' diyenlerin oranı azaldı. Dindar oranı azalırken ateist oranı arttı.