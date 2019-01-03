03 Ocak 2019 16:36

HDP Diyarbakır ve İstanbul'da miting düzenleyecek

HDP, açlık grevlerine dikkat çekmek amacıyla 19 Ocak'ta İstanbul ve Diyarbakır'da 'Demokrasi, özgürlük ve adalet' şiarıyla miting düzenleyecek.

HDP Diyarbakır ve İstanbul'da miting düzenleyecek

Fotoğraf: MA

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    HDP, Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle başlatılan açlık grevlerine dikkat çekmek amacıyla İstanbul ve Diyarbakır'da miting düzenleyecek. 

    Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekilli Leyla Güven'in, PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde başlatmış olduğu süresiz-dönüşümsüz açlık grevi eylemi, 57'nci gününde devam ediyor.

    Aynı talepler doğrultusunda ise 24 cezaevindeki 94 tutuklu ise süresiz-dönüşümsüz açlık grevi eylemini sürdürüyor.

    Taleplerin karşılanmaması durumunda ise 8 ayrı cezaevindeki tutuklular da 5 Ocak'ta süresiz-dönüşümsüz açlık grevi eylemine başlayacak. 

    HDP MİTİNG DÜZENLEYECEK

    HDP ise bu kapsamında süresiz-dönüşümsüz açlık grevine dikkat çekmek amacıyla 19 Ocak'ta İstanbul ve Diyarbakır'da "Demokrasi, özgürlük ve adalet" şiarıyla bölge mitingleri düzenleyecek. Miting çalışmaları kapsamında HDP il ve ilçe örgütleri tarafından halk toplantısı gerçekleştirecek. Yapılacak mitinglere, HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan katılacak. (MA)

     

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