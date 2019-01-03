Dicle Arslan

Diyarbakır

Yapılan araştırmalara göre gençlerin %81’i konserlere gitmiyor. Gençler için önemli, devlet için önemsiz olan bu sorunun altında da diğer sorunlar gibi ekonomik kriz yatıyor. Bir üniversite öğrencisinin sevdiği sanatçının konserine gidebilmesi için bir günde 100 TL harcaması gerekiyor. Bir günde harcanan konser parası ise üniversite öğrencisinin yedi gün parasız kalmasına tekabül ediyor.

KONSER PARASI MUTFAĞA

Bu durum gençler için büyük bir sorun haline gelse de anne ve babalar bu durumun farkında bile olmuyor. Neden mi? Çünkü onlar da enflasyonun, ekonomik krizin, zamların, tuvalet kâğıdının, soğan ve patatesin pahalılığından muzdaripler. Temel ihtiyaçların bile karşılanmadığı öğrenci evlerinde patates, domates ve yumurta üçlüsünün pişmediği bir dönemde gençlerin konsere gitme isteğini aile tarafından da nasıl karşılanacağı siz düşünün.

Esas konu itibarıyla arkadaşlarımızla oturup konuştuğumuzda; konserlere neden gitmiyorsunuz dediğimizde bize verilen cevaplarda ne kadar haklı olduklarını görmek hiç de şaşırtmıyor doğrusu. Konser vardı da biz mi gitmedik, üniversite konser düzenledi sanatçılar akın etti de öğrenciler mi izin vermedi, belediye konser etkinlikleri düzenledi de yine gençler mi istemedi. Konserleri, sinemaları, tiyatroları, kitapları çok seviyoruz. Fazlasıyla zamanımız var ama bu etkinliklere verecek paramız yok!