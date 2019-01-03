İngiltere mültecileri donanmayla engelleyecek

İngiltere’de İçişleri Bakanlığı ülkeye deniz yoluyla ulaşan mültecilerin engellenmesi için donanmadan yardım istedi.

İçişleri Bakanı Sajid Javid’in ülkeye Manş Denizi’ni aşarak ulaşan mültecilerin sayısındaki artışı öne sürerek geçişlerin engellenmesi için Savunma Bakanlığından yardım istediği bildirildi.

İngiliz Sky News televizyonun haberine göre Javid’in talebi üzerine İngiliz donanmasına ait HMS Mersey adlı devriye gemisi bölgeye gönderildi.

İngiltere, Akdeniz’de Yunanistan’a mülteci geçişine karşı görev yapan 2 gemisini de kendi kara sularında mültecileri engellemede kullanmak üzere geri çağırdı.

Ada ülkesi İngiltere’ye Fransa ile arasında bulunan Manş Denizi’ni botla aşarak ulaşan mülteci sayısı kasım ayından bu yana 220’yi buldu. Mültecilerin çoğunluğunun İran ve Suriye vatandaşlarından oluştuğu bildirilmişti. (AA)