Türkiye'nin sayılı zenginleri Malta vatandaşlığına geçti

Türkiye’nin sayılı zenginlerinin Malta vatandaşlığına geçtiği ortaya çıktı. Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör’ün aktardığına göre Malta vatandaşlığına hak kazananlar arasında Sabancılar da var.

Söz konusu isimler Malta’da her yıl belli sayıda yabancı yatırımcıya vatandaşlık verilmesini sağlayan ‘Citizenship by Investment’ (Yatırımla Vatandaşlık) programından faydalandı.

Vatandaşlığa girenler aynı zamanda Malta’nın Resmi Gazetesi’nde duyuruldu. Malta yasalarına göre en azından 650 bin avroluk (yaklaşık 4 milyon lira) gayrimenkul yatırımıyla vatandaş olunabiliyor.

VERGİ REKORTMENİ AVUKAT DA MALTA’YI SEÇTİ

2017’de gelir vergisi rekortmenleri arasına 10’uncu sıradan giren Gönenç Gürkaynak ve avukat eşi Serra Ayşe Başoğlu Gürkaynak da Malta vatandaşlığını kazananlardan.

Kurukahveci Mehmet Efendi adıyla bilinen kahve şirketinin marka sahipleri Hulusi Kurukahveci, Nezlihan Akyürek Kurukahveci, Hulusi Doruk Kurukahveci de vatandaşlık için Malta’yı seçen zenginler arasında.

Ünlü ilaç şirketi Abdi İbrahim’in patronu Nezih Barut, kardeşi Nesrin Esirtgen ve oğlu İbrahim Barut, Orta Anadolu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Karamancı, Reha Tekstil’in sahibi Mehmet Reha Demirdağ, Arvento Genel Müdürü Özer Hıncal gibi isimler de artık Maltalı.

SABANCILAR ‘AİLECEK’ MALTALI OLDU

Malta vatandaşlığına geçen Sabancılar şöyle:

“Sabancı Holding’in Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Sabancı’nın kızları Çiğdem Sabancı Bilen ve Suzan Sabancı Dinçer, Suzan Sabancı Dinçer’in çocukları Ceyda Sabancı Dinçer ve Haluk Akay Sabancı Dinçer, Çiğdem Sabancı Bilen’in eşi Faruk Bilen ve iki çocuğu (Gözdem ve Gizem Bilen), Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Sabancı’nın torunları Can Köseoğlu, Kazım Köseoğlu, Zeynep Köseoğlu, Irmak Köseoğlu.”

Forbes’a göre, Çiğdem Sabancı Bilen’in serveti yaklaşık 1 miyar 200 milyon dolar (yaklaşık 752 milyon lira), Suzan Sabancı Dinçer’inki ise 1 milyar doların (yaklaşık 543 milyon lira) üzerinde. (EKONOMİ SERVİSİ)