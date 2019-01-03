İş kurası çekimi için hayvanat bahçesine çağırdılar

2019 yılında ‘Toplum Yararına Program-TYP’ kapsamında ülke genelinde 70 bin kişi kamuda işe alınacak. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun'da yapılacak olan iş kurası çekiminin hayvanat bahçesinde yapılacağını, özel mesajıyla yurttaşlara duyurdu. CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Kundak ise “Derhal bu saygısızlığı düzeltin” diyerek tepki gösterdi.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, Samsun Büyükşehir Belediyesinin iş kurası çekimi için hayvanat bahçesine çağrı yapmasına CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Kundak tepki gösterdi. Kundak’ın açıklaması şöyle: AKP yönetimi halkımıza yabancılaşmış ve kibirli tutumunu her gün farklı uygulamalarla ortaya koyuyor. Halkımıza yapılan bu saygısızlığı asla kabul etmiyoruz. Söz konusu kuranın hayvanat bahçesinde yapılacağı, İŞKUR tarafından ilgililere SMS ile duyurulmuştur. Bu saygısızlığın düzeltilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Samsun Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise hayvanat bahçesi içerisinde tesisler bulunduğunu belirterek, “Keşke bu şekilde bir mesaj gönderilmeseydi” açıklaması yaptı. (HABER MERKEZİ)